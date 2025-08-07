Park ve Bahçeler ekiplerinden çevre düzenleme çalışmaları

SPOR SAHALARI MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK
Bu bağlamda yapılan çalışmalar kapsamında Gençlik Parkı’nda bulunan spor sahaları yenileniyor. Mevcutta bulunan halı saha ve basketbol sahası alanında revize çalışması yapan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parktaki spor sahalarını daha modern bir görünüme kavuşturacak.
MESİRE ALANINDAKİ MANGAL ALANLARI YENİLENİYOR
Bununla birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’ndaki mangal alanlarını da vatandaşlardan gelen talep ve istek doğrultusunda yenileyen Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni kazandı.
HALI SAHA ÇEVRESİNDE DÜZENLEME YAPILIYOR
Çayırova’nın birçok noktasında 15 halı sahayı ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, halı saha çevrelerinde de düzenleme yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şekerpınar Stadı’nın arkasında bulunan alanda yaptıkları düzenleme çalışmasının ardından, şimdi de Kuştepe Stadı’nın arkasında bulunan halı sahaların çevresinde kilit ve bordür taşı döşeme çalışmalarında sona geldi.
(Ömer İLGEÇ)