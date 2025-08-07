GENEL:
Park ve Bahçeler ekiplerinden çevre düzenleme çalışmaları

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde birçok noktada çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, halı sahaların çevresinde, mesire alanında ve parklarda yenileme yapıyor.

07 Ağustos 2025 Perşembe 09:20

 Daha yaşanılabilir bir Çayırova için, ilçe sakinlerinin sosyal yaşam alanlarını artırmak ve daha modern bir hale getirmek için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, ilçenin birçok noktasında imalat gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nda revize çalışması yaparken, yine Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda mangal yerlerini yeniliyor. Ayrıca Çayırova’ya kazandırılan ve her yaştan Çayırovalının kullandığı halı sahalarda da çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

 

SPOR SAHALARI MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Bu bağlamda yapılan çalışmalar kapsamında Gençlik Parkı’nda bulunan spor sahaları yenileniyor. Mevcutta bulunan halı saha ve basketbol sahası alanında revize çalışması yapan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parktaki spor sahalarını daha modern bir görünüme kavuşturacak.

 

MESİRE ALANINDAKİ MANGAL ALANLARI YENİLENİYOR

Bununla birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’ndaki mangal alanlarını da vatandaşlardan gelen talep ve istek doğrultusunda yenileyen Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni kazandı.

 

HALI SAHA ÇEVRESİNDE DÜZENLEME YAPILIYOR

Çayırova’nın birçok noktasında 15 halı sahayı ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, halı saha çevrelerinde de düzenleme yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şekerpınar Stadı’nın arkasında bulunan alanda yaptıkları düzenleme çalışmasının ardından, şimdi de Kuştepe Stadı’nın arkasında bulunan halı sahaların çevresinde kilit ve bordür taşı döşeme çalışmalarında sona geldi.

(Ömer İLGEÇ)

