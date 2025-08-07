5.Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Kasım 2025’te Kazakistan’da Gerçekleşecek

Kazakistan Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu iş birliğiyle, “V. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” düzenlenecek.

İletişim ve sanatın tüm alanlarında bilimsel çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarını bir araya getirecek sempozyum, 5-8 Kasım 2025 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilecek.





Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı,Sinema Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Belediyeler Birliğ,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından desteklenen organizasyon, Kazakistan Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve Kazakistan Temirbek Jurgenov Kazak Milli Sanat Akademisi ev sahipliğinde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinasyonunda ve Kazakistan Gazeteciler Birliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.





Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, sempozyumun bu yıl Kazakistan’da yapılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Büyük emek ve fedakârlıklarla gerçekleştirdiğimiz V. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’nun ev sahipliğini Kazakistan’daki kardeşlerimiz üstlendi. Kardeş Kazakistan halkının konukseverliğini göstereceği bu organizasyonda, Türkiye’den ve Türk Dünyasının farklı bölgelerinden gelecek akademisyen ve sanatçıları ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.





2019 yılında Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu” adıyla başlayan organizasyon, ikinci yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde isim ve kapsam değişikliği yaşayarak “Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” haline geldi. Üçüncü sempozyum Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, dördüncüsü Özbekistan’ın Taşkent kentinde gerçekleştirildi.





Bu yıl beşincisi düzenlenecek sempozyuma; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avrupa’dan birçok üniversite, sanat akademisi, meslek örgütü ve kültür-sanat vakfı destek veriyor.





Sempozyumda ayrıca Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun her yıl organize ettiği ve bu yıl 10.su yapılacak Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında Kazakistan belgesel film gösterimleri de yer alacak.





İletişim ve sanat alanında güncel akademik konuların tartışılması, ortak araştırma metotlarının geliştirilmesi ve Türk Dünyası ortak projelerine zemin hazırlanması amaçlanan sempozyuma, Türkçenin bütün lehçeleriyle birlikte İngilizce ve Rusça bildiriler de kabul edilecek. Sempozyum sonucunda ortaya çıkan bilimsel veriler Aralık 2025’te e-kitap olarak yayımlanacak.



