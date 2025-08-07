GENEL:
Gebze Belediyesi’nden Üniversiteli Gençlere Anlamlı Destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üniversite yolculuğuna başlayan gençleri bu yıl da yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan ve toplumda büyük yankı uyandıran eğitim desteği programı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de sürecek.

07 Ağustos 2025 Perşembe 10:31

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10 BİN TL DESTEK

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen destek kapsamında; ilçede ikamet eden, ilk kez devlet üniversitesine kayıt yaptıran veya özel/vakıf üniversitelerinde en az yüzde 75 burs hakkı kazanan lisans öğrencilerine 10 bin TL tutarında maddi destek sağlanacak. Başkan Büyükgöz’ün önerisiyle meclis gündemine taşınan proje, oy birliğiyle kabul edildi.

GEÇEN YIL BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Geçen yıl binlerce üniversite öğrencisinin yararlandığı bu program, hem öğrenciler hem de aileleri için önemli bir katkı sağladı. Bu yıl da devam edecek uygulama ile üniversiteye ilk adımını atan gençlerin maddi yükünün azaltılması hedefleniyor.

“GENÇLERİMİZ İÇİN HER TÜRLÜ İMKÂNI SUNMAYA HAZIRIZ”

Eğitim yatırımlarının uzun vadeli kazanımlar sağladığını vurgulayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gençlerimizin potansiyeline güveniyoruz. Onların geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim konusu bizim için her zaman öncelikli. Çünkü ülkemizin yarınları, bugünün genç ellerinde şekillenecek,” şeklinde konuştu.

(Ömer İLGEÇ)

