E-ticarette başarılı olmak için sadece ürün yetmez; doğru altyapı, hızlı entegrasyonlar ve profesyonel danışmanlık gerekir. Godlike, işletmelerin dijital dünyada rekabet avantajı kazanması için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek çatı altında sunar.

Godlike E-Ticaret Altyapısı ve Entegrasyon

08 Ağustos 2025 Cuma 09:32

E-Ticaret Sitesi ve Özel Temalar

E-Ticaret Sitesi, onlarca farklı sektörlere yönelik uygun temalar aynı zamanda tüm bunlarla beraber kullanıcı deneyimi destekleyen tasarımlarla sizlerle! Web siteniz, işletmenizin vitrini gibidir,işlek caddedeki bir mağazanın sadece orada bulunması yetmez, ikna da etmelidir.

E-Ticaret Altyapısı: Ödeme Altyapısı ve Panel Kullanım Kolaylığı

Godlike, kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek performanslı altyapısıyla her ölçekteki işletmeye özel çözümler sunar. İster yeni başlıyor olun, ister mevcut sisteminizi büyütmek isteyin; Godlike’ın esnek yapısı sayesinde mağazanız kısa sürede yayına alınır. SEO uyumluluğu, mobil cihazlara özel tasarımı ve gelişmiş yönetim paneliyle dijitalde güçlü bir başlangıç yaparsınız.

Pazaryeri Entegrasyonları ile İşletmenizi Yönetin

Trendyol, Hepsiburada, N11, Amazon ve daha fazlası… Godlike’ın sunduğu çoklu pazaryeri entegrasyonları sayesinde tüm siparişleri tek panelden yönetebilir, stok takibini ve fiyat güncellemelerini kolayca otomatikleştirebilirsiniz. Hedefiniz daha fazla kanalda görünür olmaksa, doğru yerdesiniz. Web sayfanız ve tüm pazaryerleri tek panelde.

E-Ticaret Danışmanlığı

Altyapınız tamam ama satışlar beklentinizin altında mı? Godlike’ın uzman danışman ekibiyle tanışın. Reklam stratejilerinden kategori planlamasına, dönüşüm optimizasyonundan ürün açıklamalarına kadar tüm süreçlerde profesyonel destek alın.
 Godlike sadece bir altyapı ya da entegrasyon firması değil. E-ticaret yolculuğunuzu doğru kararlara da entegre eder.

Her Şey Dahil: Ek Modül Yok, Ekstra Ücret Yok

Godlike ile e-ticaret altyapısı kurduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm araçlara baştan sahip olursunuz. Full paket sisteminde hiçbir modül için ek ücret ödemezsiniz. Tüm gelişmiş özellikler standart olarak gelir.

Sunulan Başlıca Özellikler:

     Pazaryeri Entegrasyonları

     E-Fatura Çözümleri

     Gelişmiş Sipariş ve Ürün Yönetimi

     XML/Excel ile toplu veri yükleme

     SEO araçları ve raporlama sistemleri

     Sosyal medya bağlantıları

     Ödeme ve kargo altyapısı çözümleri

     Muhasebe ve bayi entegrasyonları

     Tüm pazarlama araçlarına tam erişim

İşinizi büyütmek, süreçlerinizi sadeleştirmek ve dijital dünyada görünür olmak için Godlike’la hemen tanışın.

