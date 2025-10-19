GENEL:
Kartepe Teleferik’te gerçeği aratmayan tatbikat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin acil durum hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Teleferik’te olası acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla Kocaeli İtfaiyesi, Sakarya AFAD, Kocaeli AFAD ve Kocaeli JAK ekipleri ortak bir kurtarma tatbikatı düzenledi.



19 Ekim 2025 Pazar 09:52

 METRELERCE YÜKSEKLİKTE GERÇEKÇİ TATBİKAT

Kuzuyayla İstasyonu’nda gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği teleferik kabinleri iki direk arasında yolcularla birlikte durdu. Kurtarma ekipleri, taşıyıcı tellerden kabine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve kabin içindeki yolcuları başarıyla tahliye etti. Tatbikat, ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetini test etti.

 

“HER SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, tatbikatla ilgili şu bilgileri verdi: “Kartepe Teleferiği, kurtarma ihtiyacını en aza indirecek son teknoloji bir sisteme sahip. Elektrik kesintilerine karşı dört jeneratör, tel raydan çıkma riskine karşı beş sensörlü bir yapı mevcut. Ancak biz itfaiyeciler olarak her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimize devam ediyoruz.”

 

KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN EĞİTİMLER SÜRÜYOR
Dünya standartlarında hizmet sunan Kocaeli İtfaiyesi, personel kalitesini artırmak için hizmet içi eğitimlere ve tatbikatlara aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalarla acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi ve yolcuların güvenle ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

(Ömer İLGEÇ)

Ömer İLGEÇ
