Kocaeli Büyükşehir, kâğıttan uçakları yarıştırdı; Kâğıt uçaklar geleceğin hayalleri için havalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla düzenlediği “3.SEKA Kâğıt Uçak Yarışması” yoğun katılımla gerçekleştirildi. SEKA Kâğıt Müzesi’nde düzenlenen yarışmada katılımcılar, kâğıt uçakları en uzak mesafeye göndermek için ter döktü.

YARIŞMA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, 3. Kâğıt Uçak Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Kocaeli Üniversitesi Havacılık Topluluğu (KOÜ Havacılık) iş birliğiyle hayata geçirilen kâğıt uçak yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Uçaklarını sırayla havalandıran katılımcılar, uçaklarının en uzak mesafeye gitmesi için çaba gösterdi. Sivil havacılığa dikkat çekmek ve havacılık bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Yarışma, Dünya Sivil Havacılık Günü’nün anlamına uygun şekilde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik içerikleriyle keyifli ve unutulmaz bir gün yaşattı.

ÇOCUKLAR İÇİN MAKET UÇAK ATÖLYESİ

Kâğıt uçak meraklılarının buluşma noktası haline gelen yarışma, hem katılımcılar hem de izleyiciler için keyifli bir hafta sonu atmosferi sundu. Etkinlik kapsamında çocuklara özel hazırlanan maket uçak atölyesi gün boyunca yoğun katılımla sürdü. Eğitmenler ve KOÜ Havacılık topluluğu öğrencilerinin rehberliğinde ahşap model uçakları boyayan çocuklar, hem el becerilerini geliştirdi hem de havacılık dünyasına dair yeni bilgiler öğrendi. Minik katılımcıların renkli tasarımları etkinlik alanında neşeli bir atmosfer oluşturdu.

DERECEYE GİRENLERE SÜRPRİZ HEDİYELER

Yarışmanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren katılımcılara çeşitli sürpriz hediyeler verildi. Yarışmanın birincisi drone ile ödüllendirilirken, diğer derece sahiplerine maket uçak, uçak modeli aydınlatma, lego seti ve mouse pad gibi hediyeler takdim edildi. Katılımcılar, rekabet dolu yarışmanın ardından verilen hediyelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ETKİNLİK GELENEKSELLEŞİYOR

SEKA Kâğıt Müzesi yetkilileri, artan ilgi ve yoğun katılım sayesinde etkinliğin artık şehirde gelenekselleştiğini belirtti. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kategori, geniş kapsamlı programlar ve yeni atölyelerle etkinliğin geliştirilmesinin planlandığı ifade edildi.





(Erkan ERENLER)