Büyükşehir’den trafiği rahatlatacak bir adım daha

Kocaeli’de kesintisiz ve rahat bir ulaşım için akıllı kavşaklardan yeni yolların yapımına kadar kentin birçok noktasında projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde yoğun şekilde kullanılan kavşakta kapsamlı bir yenileme çalışması yürüttü. İyileştirme çalışmasıyla bölgedeki trafik akışı rahatladı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 10:42

 KULLAR’DAKİ KAVŞAK YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde yoğun şekilde kullanılan kavşakta kapsamlı bir yenileme çalışması yürüttü. Kullar’daki kavşak, Başiskele’nin en önemli caddelerinden biri olan Kullar Caddesi’nin Hacıoğlu Sokak ve Kartepe yönüne dönen Ezgi Caddesi ile kesiştiği bölgedeki önemli kavşaklardan biri. Yapılan yol ve kavşak iyileştirme çalışması bölge trafiği önemli ölçüde rahatlattı. Ulaşım konforunun da belirgin bir şekilde artması vatandaşların ve sürücülerin memnuniyetini kazandı.

 

BİRÇOK İMALAT YAPILDI

Yapılan çalışmalarda Kullar Alsancak Caddesi üzerindeki kavşakta yağmursuyu ızgaraları deplase edildi. Ardından yol ve kavşak düzenlemesi yapıldı, refüjler yenilendi ve yol çizgileri çekildi. Yaya hareketliliğinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla süpürge beton kaldırım imalatları gerçekleştirildi. Böylece kavşak çevresinde hem taşıt trafiği hem de yaya kullanım alanları düzenli ve kontrollü bir yapıya kavuşturuldu.


(Erkan ERENLER)

