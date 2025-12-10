Çatal: Tramvay saatte 30 kez ulaşıma dahil olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen UITP Avrasya Konferansı’nda Kocaeli’de raylı sisteme yapılan yatırımlarla trafiği rahatlattıklarını söyledi. Çatal, önümüzdeki yıllarda tramvayın iki dakikada bir ulaşıma dahil olacağını da müjdeledi.

YÖNETİCİLER TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen UITP Avrasya Konferansı devam ediyor. Operasyonel hazırlık ve işletmeye başlama konusunda metro ve raylı sistem yöneticileri konuştu. Es Tram İşletme Müdürü Dilber Tekgöl’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, Metro İstanbul İcra Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy ve Kayseri Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Canbulut katılımcılara tecrübelerini aktardı.

“İŞLETMECİ SÜRECİN İÇİNDE MUTLAKA OLMALI”

Metro İstanbul İcra Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy, işletmecinin sürecin başından bu yana işin içinde olmasının avantajlarından bahsederek, “İstanbul’da aynı anda 10 tane metro hattı inşaatı yapıldığı zaman devreye alınmasının planlanması oldukça zorlu bir süreç. Metro İstanbul işletmeci kuruluş ama aynı zamanda tasarımcı. İşletmeyi nasıl yöneteceğinizin süreçleri tasarım aşamasında başlıyor. İşletmecinin en başında yer almasının büyük bir faydası var. Gölge işletmeci olarak sürece katmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ’DE AKTARMA ÇOK AZ”

Kayseri Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Canbulut, orta ölçekli şehirlerde raylı sistemlerde yaşanan sıkıntıları aktararak, “Entegrasyonu sağlarken en önemli problem sinyalizasyon. İşin başında işe müdahil olmak çok önemli. Orta ölçekli şehirlerde en büyük problemimiz mega şehirlere göre aktarmanın çok daha az olması. Kesintisiz ulaşım istiyorlar. İnsanlar aklına yatan inandığı konularda gerek hatlar, gerek güvenlik konusunda sizlere destek oluyor. Vatandaşa toplu taşımayı aşılamak üzere çalışmalarımız sürüyor. Kayseri’de toplu ulaşımın yüzde 40’ını raylı sistemle gerçekleştiriyoruz” dedi.

“ŞEHRİN RUHUYLA HAREKET EDİYORUZ”

UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal ise Kocaeli’de uzatma hatlarının açılış sürecinde yolcu deneyimine göre yapılan planlama ile yeni personel alımı, eğitim süreci ve işletmeye hazırlık sürecini anlatı. Çatal, “Kocaeli’nin kendine ait birkaç karakteristik özelliği var. Yerel yönetimlerin ihtiyaçları şehrin yöneticileriyle beraber değişebiliyor. Kendi özümüze döndüğümüzde şehrin ruhuyla beraber hareket ediyoruz. Hayali olmayan hiçbir şey gerçekleşmiyor” dedi.

“FİZİKİ YAPIYI GÖZ ÖNÜNE ALDIK”

Kocaeli’de raylı sistemin hikâyesini anlatan Çatal, “Master planlarını devreye alırken toplu taşıma üzerinde neler yapılması gerektiği konusunda verdiğimiz kararlar vardı. Bu kararları alırken şehrin fiziki yapısını göz önünde bulundurduk. Gerek demiryolu ağı gerek karayolu ağı denizlerle Kocaeli dağ ve deniz arasına sıkışmış bir şehir. 2030 yılına geldiğimizde Kocaeli’nin 4 kat daha yola ihtiyacı olacak. Yolları artıramayacağımıza göre raylı sistemi geliştirmeye karar verdik” diyerek, Kocaeli’de ilerleyen yıllarda da raylı sistem yatırımlarına ağırlık verileceğini belirtti.

“TRAMVAY 2 DAKİKADA BİR HAREKET EDECEK”

Şehrin dinamiği, uyumu ve ritmi bozulmamasına da özen göstererek bir metro ağı planladıklarını belirten Çatal, tramvayın trafiğe nefes aldırdığını ifade etti. Çatal, “6 dakikada bir tramvay kaldıracak bir modeli uyguluyoruz. Sanayi şehri olmamız hasebiyle yoğun göç alıyoruz. İlerleyen süreçlerde bu hat 2 dakikada bir yolculuk yapacak. Bu da 3 katı bir tramvay anlamına geliyor. Saatte 30 tramvayın yolcu taşıdığını düşünürsek ve bunu otobüsle kıyaslarsak 120 otobüsün trafikte olduğunu düşünebiliriz. Bu da her yarım saatte bir trafiğin kesilmesi anlamına geliyor” dedi.





(Erkan ERENLER)