KÜLTÜR, MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZDE ESKİŞEHİR - III

ESKİŞEHİR TARİHİ ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

ESKİŞEHİR TARİHİ ODUNPAZARI'NDA BELEDİYE BAŞKANI Avukat KAZIM KURT BEY'DEN BİLGİ ALIP KIRIM TATARLARI LİDERİ MUSTAFA CEMİL KIRIMOĞLU MÜZESİNİ GEZEREK BELEDİYENİN ODUNPAZARI BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.

TGRT'DE KIRIM'DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL YAYINLANMAYA DEVAM EDİYOR.

Kırım Bahçesaray'da Tatarların lideri Abdül Cemil Kırımoğlu ile gerçekleştirdiğimiz belgesel söyleşi ile ilgili bölümü sizlerle paylaşıyoruz

ODUNPAZARI'NDA KÜLTÜR TURU

Odunpazarı semti kentin güneyindeki tepelerde kurulmuştur. Geleneksel Anadolu Türk Mimarisi örneklerini koruyan semt, kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, ahşap süslemeli-bitişik düzenli-cumbalı evleri ile örf, adet ve geleneklerini koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

“…Eşraf ve sipahisi çoktur... Şehir 17 mahalledir. Evleri bağlı, bahçeli ve mamurdur... Şehrin 4 çevresi gül, gülistan, bağ ve bostan dolu olup hububatı çok bir şehirdir…” Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de adından büyük bir övgü ile söz edilen Odunpazarı, bugün Seyahatname’de adı geçen sokakların 5’ini aynı ismi ile korumaya devam etmektedir.

Dar sokakların iki yanına sıralanan evlerin bazıları bembeyaz duvarlarının arasında kahverengi çerçeveleri ile bir yağlıboya tablo gibi görünmektedir. Bazı evler ise çivit mavisi, kiremit kırmızısı görünümleri ile bu tabloya farklı renkler katmaktadır.

Evler, Osmanlı döneminin kent mimarisinin önemli özelliklerini içinde barındırmaktadır. Evlerin sokağa bakan cepheleri çıkmalı, konsolludur. Hem yaşam alanı hem de ailenin ekonomik faaliyetine uygun biçimde tasarlanan evlerde genellikle alt katta mutfak, ahır, çamaşırlık veya depo bulunurken aile, yaşamını üst katlarda sürdürmektedir.

Bölgede evlerin yanı sıra döneme özgü Kurşunlu Camii ve Külliyesi de bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin geleneksel el sanatlarının örneklerini görebileceğiniz tarihi Atlıhan, Eskişehir Sanatları Çarşıları ve dünyada sadece Odunpazarı’nda bulunan Lületaşı Müzesi de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin arasında yer alır.

Odunpazarı; geleneksel el sanatları konusunda bakır işlemeciliği, kalaycılık, antika ve ahşap oymacılığı meraklılarının önemli bir uğrak noktasıdır. Beyler Sokağı’nda yer alan antikacı, Kurşunlu Camii Sokağı’nda yer alan ahşap oyuncakçı, bölgeye akın eden ziyaretçilere Odunpazarı’ndan küçük ama çok özel anı objeleri ile sevdiklerine hoş bir sürpriz yapma imkânı sunmaktadır.

Odunpazarı’nın her sokağı, her konağı her an farklı bir sürprizle karşınıza çıkabilir. Hafız Ahmet Efendi Konağı’nda yer alan; Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin İran Şahı Rıza Pehlevi’ye armağan edilen “Gül Asa”. Bir örneği hâlen Anıtkabir Müzesi’nde sergilenen “Gül Asa” büyük lületaşı ustası Hafız Ahmet Efendi tarafından yapılmış önemli bir eserdir.

Odunpazarı ''Tarihi ve Kentsel Sit'' olarak koruma altına alınmıştır. Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Odunpazarı Evleri’ni Yaşatma Projesi” bu tarihî ve kültürel mirasın dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamıştır. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve bu proje kapsamında öncelikle geleneksel Odunpazarı evlerinin yoğun olarak bulunduğu 30 sokakta 300 ev, 3 cami, 1 külliye, 2 kervansaray, 15 çeşme, 1 hanın restorasyonu ve aslına uygun yapımı gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Eskişehir Valiliği (2014) Eskişehir Rehberi (5.Baskı)

SAKARYA NEHRİNDEN KÜLTÜR MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZ AKAR

BELGESEL TADINDA DEDE TORUN SAKARYA NEHRİNİN KAYNAĞINA YOLCULUK

AN İTİBARİ İLE 1 ŞUBAT 2024 SAKARYA NEHRİ BOYLARINDAN BİLECİK OSMANELİ BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT BELGESEL TV DEVRİ ALEM PROGRAM YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net SAKARYA NEHRİ TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİYOR.

GEYVEDEN OSMANELİNE DEVRİ ALEM



Sakarya nehrinin en güzel ve muhteşem aktığı bölgelerden birisi Adını Sakarya ırmağından alan Sakarya ilimizin Ayvası ile ünlü Geyve ilçesidir

Geyve de dönemin valisi ile Sakarya nehri kenarında belgesel söyleşi yapıp canlı yayın gerçekleştirdik

GEYVE BELGESELİ

BELGESEL TADINDA SAKARYA NEHRİ BOYLARINDAN OSMANELİ BELGESELİ TADINDA SELAM OLSUN

SAKARYA NEHRİNDEN ŞİİR TADINDA TARİH AKAR BAŞLIKLI BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAYINLANAN MAKALEMİ PAYLAŞIYORUM

Irmakların nehirlerin dağ ve ovaların ayrı bir anlamı vardır.

Dünya coğrafyasını gezdiğimizde her medeniyetin kültür ve tarihinin sindiği ırmaklar, dağlar, yaylalar çıkar karşınıza. Ünlü şair ve düşünür Yahya Kemal Beyatlı "Türkün gönlünde dağ varsa balkan, nehir varsa Tuna'dır" diyerek bizlere coğrafyamızın hakikatini yansıtmaktadır. Osmanlı coğrafyasının sınır çizgisini tarihçiler, Nil nehrinden, Tuna nehrine diye tanımlarlar. Tuna nehrinin Osmanlı tarihindeki yeri çok farklıdır. Bu konuda ilginç ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyen meraklı okurlarım, yapmış olduğum ''TUNADAN BİR TARİH AKAR'' kitap ve belgeselle Tuna nehrinin gördüğü Almanya'dan, Karadeniz'e döküldüğü Ukrayna'ya kadar birçok coğrafyanın bilgisini elde edebilirler.

SAKARYA NEHRİNDEN KURULUŞ VE KURTULUŞ TARİHİMİZ AKAR





Sakarya nehrini, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsüyle tanırız. Birde kurtuluş savaşımızın en önemli dönüş noktası olan, Sakarya Meydan Muharebesi ile hatırlarız.

Sakarya nehri aslında Selçuklu tarihinde, Osmanlının kuruluş yıllarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli kilometre taşı olmuş, zaferler tarihimizde adını Sakarya Meydan Muharebesi ile altın harflerle yazdırmış bir nehir.

Sakarya'dan sadece su akmaz. Yazımın başında da vurguladığım gibi Sakarya'dan kuruluş ve kurtuluş tarihimiz akar. Sakarya nehri bilinmeden Sakarya Havzası gezilmeden Sakarya nehrinin doğduğu dağlar, yaylalar, ovalar gezilmeden kuruluş ve kurtuluş tarihimiz anlaşılmaz.

30 yıl önce genç bir gazeteci olarak Eskişehir Çiftelerde Sakarya nehrinin kaynağını görüp kana kana su içtiğimde Sakarya nehrine âşık olmuştum.

30 yıldır Sakarya nehrinin bütün kollarını, doğduğu yerleri, Sakarya nehri havzasında yaşanan tarihi yerinde araştırıp belgeselleştirmeye çalışıyorum.3 ay önce Sakarya nehrinin doğduğu Sakarya Meydan muharebelerinin yaşandığı Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinden araştırma yapıp belgesel çekmiştim. Bayramın 3. günü, afyon bölgesine giderek yine Sakarya nehri havzasındaki büyük taarruz ve Başkomutan Meydan muharebelerinin yapıldığı mekânı, Afyon, Kütahya ve Eskişehir bölgesinde belgeseller çekip araştırma yapma imkânım oldu. Bir kez daha gördüm ve anladım ki Sakarya nehrinden bir kuruluş ve kurtuluş tarihi akmakta ve bu savaşlar Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluş ve kuruluş tarihine beşiklik etmiştir. Ayrıca Osmanlı devleti de yine, Sakarya nehri havzasındaki Eskişehir ve Bilecik bölgesinde kurulmuştur. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü şiirini yazmasında Sakarya nehri ilham kaynağı olmuştur.

SAKARYA NEHRİ HAVZASINDA ÇEVRE KATLİAMI

Cuma günü Bilecik Osmaneli’nde yatırım yapmaya çalışan iş adamı dostların davetiyle yine Sakarya nehri havzasındaydım. Bileceğin Osmaneli ilçesi başlı başına yazı ve araştırma konusu. Bunu ayrı bir yazıda dile getirmek istiyorum.

Adını kurtuluş savaşının önemli komutanlarından, Ali Fuat Paşadan alan "Ali Fuat Paşa" bölgesindeki Geyve-Pamukova yakınlarında Sakarya nehrinin en güzel yeri, Doğançay’da Devr-i Alem programını izleyen bölgenin çok değerli sanayicilerinden Sayın Nuri Yağcı Bey'in misafiri olduk. Tarihi Doğançay istasyonu çevresindeki Sakarya nehrine hayat veren Doğançay’ı adeta bir tablo gibi muhteşem yapan asırlık çınar ağaçları kurumaya başlamış. Onlarca çınar kuruyor diğer çınarlarda kurumaya yüz tutmuş, bu çevre katliamına dur demeliyiz. Sakarya nehrinin değerlerine sahip çıkmalıyız.

Belgesel Haber Ajansı olarak bu katliamı canlı yayınla başta Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhasaki olmak üzere tüm yetkililere duyurmaya çalıştık. Canlı videoyu Belgesel Haber Ajansı Facebook hesabımızda ki https://www.facebook.com/belgeselhaberajansi/?fref=ts linkinden izleyebilirsiniz. Sakarya nehrine sahip çıkmak, kuruluş ve kurtuluş tarihimize sahip çıkmaktır. Ve sizleri üstad Necip Fazılın Sakarya Türküsü şiiriyle baş başa bırakıyorum.

SAKARYA TÜRKÜSÜ

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,

Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?

Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,

Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.

Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

Necip Fazıl Kısakürek

SAKARYA NEHRİ'NDEN YUNUS EMRE SEVGİSİ AKAR BAŞLIKLI BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAYINLANAN MAKALEM.

ESKİŞEHİR DEN DOĞAN SAKARYA NEHRİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

