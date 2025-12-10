Letonya Golden Visa Nedir?

Golden Visa ile yalnız başvuru sahibi değil; eş ve 18 yaş altı çocuk gibi bağımlı aile üyeleri de oturum izni kapsamına dahil edilebiliyor.

Letonya’nın yatırım yoluyla oturum izni programı olan Letonya Golden Visa , üçüncü ülke vatandaşlarına yeterli yatırım koşulu sağlandığında Letonya’da ikamet etme, çalışma, eğitim alma ve aynı zamanda Schengen Bölgesi içinde vizesiz seyahat imkânı sunuyor. Program, 1 Temmuz 2010’da yürürlüğe girmiş ve o tarihten bu yana yabancı yatırımcıları çekmeye yönelik bir araç olarak kullanılıyor.

Golden Visa ile yalnız başvuru sahibi değil; eş ve 18 yaş altı çocuk gibi bağımlı aile üyeleri de oturum izni kapsamına dahil edilebiliyor.

2025 Güncel Şartlar & Yatırım Seçenekleri

2025 itibarıyla Letonya Golden Visa başvurusu için geçerli yatırım seçenekleri ve gerekli asgari tutarlar şöyle:

Ticari / Şirket Yatırımı: En düşük yatırım seçeneği yaklaşık €50.000 yatırım ile.

Gayrimenkul Yatırımı: Eğer konut veya ticari mülk satın alınacaksa, genellikle en az €250.000 değerinde mülk gerekiyor.

Banka Mevduatı / Finansal Yatırım / Devlet Tahvili: Bazı programlarda banka mevduatı ya da devlet tahvili gibi finansal yatırım seçenekleri ile de başvuru yapılabiliyor; örneğin banka mevduatı için €280.000 gibi bir yatırım rakamı gündeme gelebiliyor.

Bazı kaynaklar; şirket yatırım seçeneğinde, başvuruya ek olarak €10.000 – €12.500 civarında bağış / harç ödemesi gerektiğini belirtiyor.

Başvuru sahibinin:

18 yaşının üzerinde olması,

Sabıka kaydının temiz olması,

Geçerli pasaport ve sağlık sigortası gibi standart belgeler,

Yeterli mali kaynağa sahip olunduğunu ispat etmesi,

Başvurunun yapıldığı yatırımın belgelenmiş olması

gibi temel kriterleri karşılaması gerekiyor.

Oturum İzni, Yenileme ve Vatandaşlık Süreci

Letonya Golden Visa ile yatırımcıya öncelikle 5 yıllık oturum izni veriliyor. Bu oturum, uygun yatırım devam ettiği ve gerekli şartlar yerine getirildiği sürece uzatılabiliyor.

5 yıl boyunca yatırım ve oturum şartlarını koruyan kişiler, daha sonra süresiz oturum izni (permanent residence) için başvurabiliyor.

Vatandaşlık (yani pasaport) edinmek isteyen yatırımcılar için doğrudan “yatırım → vatandaşlık” şeklinde bir yol yok; öncelikle sürekli oturum, ardından belirli entegrasyon ve ikamet şartlarıyla (örneğin dil bilgisi, uzun süreli ikamet vs.) vatandaşlığa başvuru yapılabiliyor.

Programın Avantajları & Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

✅ Avantajları

Göreceli uygun maliyet: Diğer bazı Avrupa “Golden Visa” programlarına kıyasla, 50.000 € gibi görece düşük yatırım tutarı ile oturum izni alma imkânı — bu da programı daha erişilebilir kılıyor.

Esneklik ve hızlı süreç: Başvurular genellikle 1–3 ay içinde sonuçlanabiliyor.

Aile dahil olabiliyor: Eş ve bağımlı çocuklar da başvuruya dahil edilebiliyor.

Schengen & AB erişimi: Letonya oturum izni, Schengen bölgesinde vizesiz seyahat, AB içinde serbest dolaşım ve çalışma / öğrenim imkânı sağlıyor.

⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler & Sınırlamalar

Golden Visa hemen vatandaşlık vermiyor: Önce oturum, ardından sürekli oturum ve ardından vatandaşlık başvurusu gerekiyor; bu süreç yılları bulabiliyor.

Yatırımın türü ve miktarı şart: Gayrimenkul, banka mevduatı, şirket yatırımı gibi seçeneklerde yatırımın uygun olması lazım; örneğin gayrimenkulde belirli değer ve konum gereklilikleri olabiliyor.

Yatırımın devamlılığı, vergi yükümlülükleri, resmi prosedürler ve dökümantasyon titizliği önemli süreci bilinçli yürütmek gerek.

2025’te İlgi ve Trendler — Neden Letonya Öne Çıkıyor?

2025’in ilk yarısında, Letonya Golden Visa programına başvuruların dikkat çeken şekilde arttığı raporlanıyor. Özellikle AB’nin bazı büyük ülkelerinde oturum/vize işlemlerinde yaşanan yavaşlık ve belirsizlik, yatırımcıları daha esnek ve hızlı çözümler sunan Letonya’ya yönlendirmiş durumda.

Gayrimenkul üzerinden başvuruların payı artış göstermiş; 2024’te onaylanan başvuruların %29’u gayrimenkul yatırımı iken, 2025’te bu oran %45’e yükselmiş. Bu da yatırımcıların daha kalıcı ve “somut varlık” içeren yatırımları tercih ettiklerini gösteriyor.

Letonya’nın görece uygun yatırım eşiği, hızlı başvuru süreci ve sunulan haklar — oturum, Schengen erişimi, aile dahil — bugün için yatırımcılar arasında onu cazip hale getiriyor.

Kimler İçin Letonya Golden Visa Uygun? Kimler Önce Düşünmeli?

Letonya Golden Visa, şu profildeki kişiler için özellikle cazip görünüyor:

AB dışı ülkelerden, sınırlı yatırım ile Avrupa’da oturum, seyahat ve yaşam hakkı edinmek isteyen yatırımcılar.

Ailesiyle birlikte Avrupa’da yaşama, çocuklarına Avrupa eğitimi / sağlık olanakları sağlama hedefi olanlar.

Gayrimenkul, finansal yatırım veya iş yatırımı yaparak portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar.

Daha hızlı, nispeten düşük sermaye ile Avrupa’ya erişim arayan, uzun vadeli planları olan kişiler.

Öte yandan; vatandaşlık almak ya da sürekli oturum izni elde etmek isteyenlerin, uzun vadeli plan yapmaları; yatırımın sürdürülebilirliğini, yasal yükümlülükleri, entegrasyon ve ikamet şartlarını dikkate almaları gerek.

Letonya Golden Visa — “Küçük Ama Etkili” AB Kapısı

Letonya Golden Visa, yüksek maliyetli bazı yatırım-göç programlarına kıyasla nispeten düşük yatırım eşiğiyle — fakat önemli hak ve fırsatlarla — AB’ye erişim sağlayan esnek bir yol sunuyor. Özellikle 2025’te artan başvuru sayıları, programın güncel olarak hâlâ cazibesini koruduğunu gösteriyor.