KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaba atıklar geri dönüştürülüyor

Çayırova'da ilçe sakinlerinin koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya gibi kaba atıkları toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kaba atıklar geri dönüştürülüyor

08 Ağustos 2024 Perşembe 22:11


 

 Vatandaşların artık kullanmadığı koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya gibi eşyaları toplayan Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Çayırova Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde bu atıkları geri dönüşüme tabi tutuyor. Çayırova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Kaba atıklarınızı çöp konteynerinin yanına bıraktıktan sonra belediyemizin Sıfır Atık Hattı'ndan WhatsApp ile iletişim kurarak adresini bildirirseniz hemen gelip alıyoruz. Hem çevre kirliliğini önlemeye katkıda bulunun, hem de geri dönüşümün destekçisi olun. Sıfır Atık Hattı: 0531 382 51 50" ifadeleri kullanıldı. 
      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU BASIN BİLDİRİSİ IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT...
Rize’den Düzce’ye geldiler Rize’den Düzce’ye geldiler
Osmanlı mirası çöplüğe döndü Osmanlı mirası çöplüğe döndü
Hem çalıyor, hem tamir ediyor Hem çalıyor, hem tamir ediyor
GELENEKSEL SANATLAR GÖLCÜK'TEN GELECEK KUŞAKLARA TAŞINDI GELENEKSEL SANATLAR GÖLCÜK'TEN GELECEK KUŞAKLARA...
10 kilometre yeni yol 38 kilometre yolda regraj yapıldı 10 kilometre yeni yol 38 kilometre yolda regraj yapıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM...
Özbekistan Kitle İletişim Üniversitesi, Özbekistan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü, Özbekistan...

Haberi Oku