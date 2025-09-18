Vali Aktaş, Eskihisar Kalesi ve Osman Hamdi Bey Müzesi’nde İncelemelerde Bulundu

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Vali İlhamı Aktaş, “Kocaeli’mizin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Eskihisar Kalesi ve Osman Hamdi Bey Müzesi, hem şehrimizin hem de ülkemizin önemli değerleri arasında yer almaktadır.” dedi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Belediye olarak tarihi mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Eskihisar Kalesi ve Osman Hamdi Bey Müzesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, ilçemizin kültürel kimliğini güçlendirecek. Buradaki düzenlemelerle hemşehrilerimize ve misafirlerimize daha güzel bir ortam sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
(Emre KAHRAMAN)