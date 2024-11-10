banner1096
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cezaevinden izinli çıktı, eşini uykusunda boğarak öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne ayrılan mahkum, eşini uykusunda boğarak öldürdü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahsı kısa sürede yakaladı.

Cezaevinden izinli çıktı, eşini uykusunda boğarak öldürdü

10 Kasım 2024 Pazar 10:10

 Olay, sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne ayrılan Y.S., 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü’yü uykusundayken boğarak öldürdü. Olayın ardından evden kaçan Y.S. bir sokak ileride polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 
  Olay ilgili inceleme sürüyor. 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı: 4 yaralı Kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı:...
Doğal gaz patlamasında ölü sayısı 2'ye çıktı: 2 çocuk annesi yaşam mücadelesini kaybetti Doğal gaz patlamasında ölü sayısı 2'ye çıktı:...
Cadde üzerindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı Cadde üzerindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
Otomobil park halindeki karavana çarptı Otomobil park halindeki karavana çarptı
Mahkumları taşıyan cezaevi aracı TEM'de kazaya karıştı: 5 yaralı Mahkumları taşıyan cezaevi aracı TEM'de kazaya...
Sahte faturayla 60 milyon TL’lik vurgun Sahte faturayla 60 milyon TL’lik vurgun
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı:...
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Haberi Oku