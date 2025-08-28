banner1182
En özel deniz festivali 30 Ağustos’ta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 5’incisi düzenlenecek “Engelsiz Deniz Festivali”, engelli bireyleri denizle buluşturacak. Festival, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30’da Darıca Bayramoğlu Halk Plajı’nda başlayacak.

28 Ağustos 2025 Perşembe 10:20

 ÖZEL BİREYLER UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşları sosyal yaşamın içerisinde tutmak, hayata uyum ve katılımlarını arttırmak amacıyla etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen “5. Engelsiz Deniz Festivali” bu yıl Darıca Bayramoğlu Halk Plajı’nda gerçekleştirilecek. Festivalin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi coşku ve heyecanı daha da artıracak.

 

DARICA BAYRAMOĞLU HALK PLAJI’NDA
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen festival, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30’da başlayacak. Program, 12 ilçede faaliyet gösteren derneklerden çok sayıda özel gereksinimli vatandaşın ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşecek.

 

ETKİNLİKLERLE DOLU FESTİVAL
Festival kapsamında engelli bireyler; jet ski, muz, kano ve ringo gibi aktivitelerle denizin keyfini çıkaracak. Ayrıca plajın engelsiz hale getirilmesiyle özel gereksinimli bireylerin denize erişimleri kolaylaştırılacak. Festival alanında çocuklara ve gençlere yönelik rozet yapımı ve şapka atölyeleri, taş boyama, kalemlik boyama, çim adam etkinliği, yüz boyama ve balon aktiviteleri de yer alacak. Bu atölyeler sayesinde sosyal, bilişsel, duygusal ve motor becerilerin gelişmesi, bağımsız yaşam becerilerinin artması ve topluma katılımın desteklenmesi hedefleniyor.

 

CAN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA
Engelli bireyler ve ailelerinin gün boyu güvenle vakit geçirmeleri için festival boyunca cankurtaranlar, yüzme eğitmenleri ve profesyonel su sporu eğitmenlerinden oluşan geniş bir ekip görev yapacak. Böylece katılımcılar güvenli bir şekilde deniz aktivitelerini deneyimleme fırsatı bulacak.

(Erkan ERENLER)

