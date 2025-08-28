banner1182
GENEL:
Büyükşehir, önemli bir projenin daha ihalesini gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ulaşlı Mahallesi D-130 Karayolu’na inşa edeceği alt geçit projesinin ihalesini gerçekleştirdi. Bölgenin trafiğini rahatlatacak proje ihalesine 2 istekli katılım sağladı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 09:29

 ULAŞLI ALT GEÇİT İHALESİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli’de ulaşımı daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmek için ulaşım projelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, hem araç sürücülerinin hem de yayaların ihtiyaçlarına yönelik yatırımları ile şehir trafiğine nefes oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların talebi üzerine D-130 Karayolu’na inşa edeceği alt geçidin ihalesini gerçekleştirdi.

 

PROJE 150 GÜNDE TAMAMLANACAK

Büyükşehir İhale Salonu’nda gerçekleşen ve 2 isteklinin katılım sağlayarak teklif verdiği alt geçit proje ihalesinin muhammen bedeli 53 milyon 908 bin TL olarak belirlendi. Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Ulaşlı D-130 alt geçidi projesi ile kuzey ve güney yakaları yeni bir alternatif güzergâhla birleştirilerek güvenli ulaşım imkânı sağlanacak. İhaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanmasının ardından yer teslimi yapılacak. Projenin tamamlanması için belirlenen süre ise 150 gün olarak açıklandı.

 

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Emay Yol Yapı Anonim Şirketi: 46 milyon 709 bin TL

Tonya Yapı Mimarlık Mühendislik: 59 milyon 131 bin TL

(Erkan ERENLER)

