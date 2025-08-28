Kocaeli’nin çınarlarına hem tatil hem eğitim imkânı

Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Saygınlar Kulübü üyelerini Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde ağırladı. Tatil ve eğitimin bir arada sunulduğu etkinlikte katılımcılara sağlıklı beslenme, dolandırıcılıktan korunma ve aktif yaşlanma konularında seminerler verildi.

BÜYÜKŞEHİR, BALYANOZ KAMPINDA BULUŞTURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara bilinçlendirme seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde tatil ile eğitimi birleştiren Büyükşehir, 140 katılımcıya tatil yapma ve çeşitli eğitimlerle bilinçlendirme imkânı sundu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde vatandaşlar, dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

İLETİŞİM YOLUYLA DOLANDIRILACAĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Dolandırıcılardan korunmanın yollarını detaylı olarak anlatan görevli polis memuru, dijital dolandırıcılığın son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, bu konuda da vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Bilinmeyen numaralardan gelen aramalara, kendisini polis ya da savcı olarak tanıtıp para isteyenlere ve dijital ortamlarda karşılarına çıkan linklere dikkat edilmesi gerekildiği de katılımcılara aktarıldı.

SAĞLIKLI BESLENME VE AKTİF YAŞLANMA SEMİNERLERİ

Kamp boyunca katılımcılara sağlıklı beslenme, kronik hastalıkların önlenmesi ve yaşlılıkta vücuttaki değişimler konusunda eğitimler verildi. Akademi Topluluğu çatısı altında gerçekleşen seminerlerde, yaşlıların sağlıklı ve bilinçli yaşam sürmeleri amaçlandı. Seminerlerin sonunda yapılan soru-cevap bölümlerinde katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri

konuları sorma imkânı buldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Deprem sonrası Hatay’dan Kocaeli’ye gelen Saygınlar Kulübü üyesi Osman Kaya, programdan duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi; “Sayın Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Bu hizmet bizi çok mutlu etti, unutulmadığımızı hissettirdi. Hizmetler çok başarılı. Kocaeli, Türkiye’nin en şanlı ili” diye konuştu.

“PERSONEL DÖRT DÖRTLÜK, ORTAM ÇOK GÜZEL”

Kampa katılan Niyazi Kaya ise, Saygınlar Kulübü’nü ilk duyduğunda şaşırdığını belirterek, “Bana ‘Saygınlar Kulübü’ diye bir yer açıldı dediler. Gittim ve çok şaşırdım. Personel dört dörtlük, ortam çok güzel” diyerek duygularını dile getirdi.

“SOSYAL HAYATIMIZA YENİ RENKLER KATILDI”

Abdullah Bayraktar ise kamp ve kulüp faaliyetlerinin yaşamına büyük katkı sağladığını söyleyerek, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Burada hem eğitim hem tatil imkânı sağladılar. Saygınlar Kulübü’nün üyesiyim. Her gün gidiyoruz ve yeni arkadaşlar ediniyoruz. Emekli olduktan sonra boşluğa düşmüştüm. Kulüp sayesinde sosyal aktivitemiz ve sohbetlerimiz arttı. Personelin sıcak tavrı bizi çok etkiledi” dedi.

“MANEVİ VE SOSYAL MEMNUNİYET ÇOK DEĞERLİYDİ”

Katılımcılardan Hatice Baylar, kampın sosyal ve manevi açıdan çok değerli olduğunu belirterek, “Saygınlar Kulübü’ne teşekkür ederiz. Değer verildiğimizi hissettik. Burada çok güzel karşılandık, yemekler harikaydı. Arkadaş ortamı çok sıcak, havuzlar, hamamlar, odalar tertemizdi. Akşamları müzik eğlenceleri yapıldı. Mescit olması benim için çok önemliydi. Eğitimler çok faydalı oldu. Hocamızın bilinçlendirmesi farklı bir bakış açısı kazandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLERLE DOPDOLU BİR KAMP DENEYİMİ

Katılımcıların kamp boyunca sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Sahilde yürüyüş yapan, bahçede dinlenen ve havuzda serinleyerek keyifli vakit geçiren katılımcılar, çay-kahve saatleri ve akşamları gerçekleştirilen

müzik ve eğlence programları ile kampın sosyal atmosferini daha da renklendirdi.

PROJENİN AMACI

“Hayatın İçindeyim Projesi”, yaş almış bireylerin sosyal hayata daha fazla katılmasını, sağlıklı ve bilinçli yaşam sürmelerini hedefliyor. Program, katılımcılara hem eğitim hem de eğlence imkânı sunarak fiziksel ve ruhsal sağlıklarına katkı sağlamayı amaçlıyor.



(Erkan ERENLER)