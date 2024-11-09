Doğal gaz patlamasında ölü sayısı 2'ye çıktı: 2 çocuk annesi yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 22 Ekim saat 11.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 866 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Nisa Nur I. (6), Buğlem Gözde S. (8), Alparslan Tuna S. (5), Günay Ergen (65), Birsen T., Zeki K., Ö.E.E. (17) ve Şerife Sarı (30) yaralanmıştı. Yaralılardan Günay Ergen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ergen'in, evden çıkıp camiye gittiği sırada patlamaya yakalandığı öğrenildi. Birsen T., Zeki K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise taburcu edilmişti.

17 günlük yaşam mücadelesi kaybetti

Patlamada yaralanan ve 17 gündür tedavisi devam eden 30 yaşındaki Şerife Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olan 30 yaşındaki genç kadının cenazesinin Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar köyüne gideceği öğrenildi.

İHA