Kocaeli'da sahte fiş ve fatura operasyonu: 57 gözaltı Kocaeli'de polis, sahte fiş ve fatura düzenleyen çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 57 şüpheli yakalanırken, 60 milyon değerinde sahte fatura ele geçirildi.

06 Kasım 2024 Çarşamba 11:54