ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'da sahte fiş ve fatura operasyonu: 57 gözaltı

Kocaeli'de polis, sahte fiş ve fatura düzenleyen çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 57 şüpheli yakalanırken, 60 milyon değerinde sahte fatura ele geçirildi.

Kocaeli'da sahte fiş ve fatura operasyonu: 57 gözaltı

06 Kasım 2024 Çarşamba 11:54

 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda bir çetenin sahte fiş, fatura basarak vergi kaybına neden olduklarını ve kamu kurumlarını dolandırdıklarını tespit etti. Farklı tarihlerde 13 kişiyi yakalayan ekipler, bin 521 sahte akaryakıt yazar kasa fişi ile sahte fatura ele geçirdi. Vergi dairesinin hazırladığı raporun ardından polis ekipleri 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 57 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 farklı adreste fatura üreten cihazlar, yaklaşık 10 bin adet sahte fatura ile sahte faturaların dağıtıldığı alıcı listesi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği ve cuma günü adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de hastanede korkutan yangın Kocaeli'de hastanede korkutan yangın
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu
D-100'de feci kaza: Otomobilin motoru yola savruldu D-100'de feci kaza: Otomobilin motoru yola savruldu
Kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi 2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonları...
Durdurulan tırdan 11 milyon 500 bin makaron ele geçirildi Durdurulan tırdan 11 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de hastanede korkutan yangın
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kafeterya bölümünde çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye...

Haberi Oku