Kocaeli'de deniz taşarken 2 tekne battı, ağaçlar ise yerlerinden söküldü Kocaeli'de etkili olan lodos nedeniyle deniz taşarken, çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü, 2 tekne ise battı.

23 Kasım 2024 Cumartesi 11:37