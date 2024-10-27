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Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

27 Ekim 2024 Pazar 10:22

 Kaza, Yenişehir Mahallesi Kandıra yolu İzmit istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan 34 ZM 2989 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, önce yol ayrımında bulunan bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk etti. Ters dönen otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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