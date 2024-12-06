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TEKNOLOJİ:
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Bakan Kacır’dan Kocaeli’nin teknoloji takımlarına övgü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2024’te çok sayıda birinci çıkararak büyük işler başaran Kocaeli’nin teknoloji takımlarına daha fazla destek vereceklerini ifade etti.

Bakan Kacır'dan Kocaeli'nin teknoloji takımlarına övgü

06 Aralık 2024 Cuma 11:18

 “Kocaeli TEKNOFEST 2024’te büyük işler başardı”

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde “Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji’ ana temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi, milli teknolojilerin geleceğinden şehirlerdeki yeşil dönüşüme, sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar birçok konuyu ele aldı. Türkiye’nin teknoloji vizyonu ve hedeflerinin konuşulduğu, sanayideki gelişmelerin masaya yatırıldığı zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, üst düzey yöneticiler, teknoloji liderleri, akademisyenler ve girişimciler katılım gösterdi.

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON RÜZGÂRI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fikirlerin, projelerin ve ilhamın buluştuğu “Kent Ekonomileri Zirvesi’nde” bilim, teknoloji ve inovasyon dolu stantları ile boy gösterdi. TEKNOFEST 2024’te birçok kategoride dereceye girerek göğsümüzü kabartan Kılavuz Teknoloji Merkezi takımları, Kocaeli Bilim Merkezi, Gençlik Dijital ve İnovasyon Merkezi açtıkları stantlar ile zirvede bilim, teknoloji ve inovasyon rüzgârları estirdi. Kurulan stantlarda Kılavuz Teknoloji takımları ödüllü projelerini sergilerken, Kocaeli Bilim Merkezi robotik kodlama atölyesinde kullanılan ileri seviye eğitim kitlerini tanıtarak, katılımcılara yapay zekâ ve sanal gerçeklik uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Gençlik Dijital ve İnovasyon Merkezi ise yapay zekâ destekli tasarım yarışması, stüdyo spikerliği ve dijital habercilik ile katılımcılara farklı deneyimler yaşattı.

 

BAKAN KACIR STANTLARI TEK TEK GEZDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kılavuz Teknoloji Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi ve Gençlik Dijital ve İnovasyon Merkezi stantlarını ziyaret ederek, teknoloji takımlarının ödüllü projelerini yakından inceledi. Gençlerle sohbet eden Bakan Kacır, “Kocaeli’nin teknoloji takımları bu yıl TEKNOFEST’te oldukça zor yarışmalardan çok sayıda birinci çıkararak büyük işler başardı. Bu yüzden Kocaeli takımlarının TEKNOFEST’e ne kadar katkı sağladığı ve ön planda olduğu ortada. Projelerini hayata geçirebilmeleri için Kocaeli takımlarına artık daha fazla destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)

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