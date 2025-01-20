Büyükşehir’in web sitesi, her soruya cevap oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerine kolay erişim sağlanan ve hizmetler hakkında detaylı bilgi edinme yönüyle büyük ilgi gören kocaeli.bel.tr web sitesi 2024 yılında 79 milyon görüntülenme elde etti.

ŞEHRİN 7/24 HİZMETE AÇIK KAPISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi kocaeli.bel.tr yenilenen yüzüyle 2024 yılının nisan ayında hizmete alındı. Yapay zeka destekli sitede; hizmetler, projeler, etkinlikler vb. sayısız pek çok bölümden merak edilen tüm detaylara kolaylıkla erişilebiliyor. Eğitimden kültür sanata, sosyal hizmetlerden gençlik hizmetlerine kadar 200’den fazla Büyükşehir hizmetine nasıl başvurulur, nasıl gidilir, nerelerde var gibi detaylara hızlı ve en doğru biçimde hem web hem de mobil cihazlardan kolaylıkla erişilebiliyor.

EN ÇOK ARANANLAR NELER?

Kocaeli.bel.tr’de ulaşım ile ilgili en çok arananlar arasında otobüs saatleri, tramvay saatleri, vapur saatleri, teleferik çalışma saatleri ve abonman indirimli kart yer aldı. Hizmetler arasında en çok arananlar ise; Büyükşehir ücretsizler kurslar, kılavuz gençlik, Kocaeli kitap fuarı yazarlar, ücretsiz spor okulları, Kocaeli kütüphaneler oldu.

DESTEKLER VE YERLERDE

Gerçekleştirilen destekler arasında en çok arananlar; öğrencilere eğitim desteği, Büyükşehir tarım destekleri, 41 Kart, amatör spor destekleri ve doğalgaz desteği oldu. En çok aranan yerler ise; Ormanya, Kocaeli’yi Seyret, Kocaeli plajlar, sosyal tesisler ve Değirmendere Aquapark.

MOBİL VE ONLİNE İŞLEMLER

Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait mobil uygulamalar ile online olarak yapabileceğiniz tüm işlemlere yine kocaeli.bel.tr üzerinden erişebiliyorsunuz. Online işlemler ile hiç zaman kaybetmeden, kolaylıkla yapmak istediğiniz işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Mobil uygulamalar üzerinden de Android ve iOS cihazlarınıza istediğiniz uygulamayı indirebilir ve bunlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

(Ömer İLGEÇ)