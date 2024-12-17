Derslerden pistlere: 3,5 saniyede 100 kilometreye ulaşan araç ürettiler

Kocaeli Üniversitesi'nin Formula Takımı, 72 kişilik kadrosuyla yeni nesil teknolojik araçlar üretiyor. Bu sene 10. yılını kutlayan ekip, bugüne dek 6 Formula araç üreterek yurt dışında yarışmalara katıldı.

2015 yılında kurulan ve başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken takım, 2022'de İtalya'da düzenlenen yarışmada teknik kontrolü tek seferde geçen ve piste çıkmaya hak kazanan ilk Türk takımı olmasıyla öne çıktı. Türkiye'yi temsil eden gençler, şimdilerde Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından 10-14 Eylül 2025'de yine İtalya'da düzenlenecek Formula ATA yarışmasına hazırlanıyor.

"Tamamen kendimiz üretiyoruz"

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı ve KOU Formula'nın danışman hocası Doç. Dr. Ersin Asım Güven, araçların yapım sürecini anlatarak şunları söyledi:

"Formula araçları yapım sürecinde kullandığımız bir kural kitabımız var ve yarışmanın kuralları gereği kitaba sadık kalmak zorundayız. Şasemiz çelik borulardan oluşmakta. Dış gövde yani iskelet ve kabuk dediğimiz karbon elyaflarla yapılmış bir kompozit. Bunu tamamen kendimiz üretiyoruz. Hammaddeleri dışarıdan temin ederek kendi tasarımımızı ve kendi imalatımızı gerçekleştiriyoruz. Araç motorlarımız hazır olarak alınıyor ama sadece gövde, blok kısmını kullanıyoruz. Diğer kısımlarda tasarım tamamen bize ait. Bunu da sponsorlarımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Diğer bir zorluğumuz, tamamen öğrenci yapımı olduğu için öğrencilerimizin derslerinden arta kalan vakitlerinde bu araçları tasarlayıp imal etmeleridir".

"Umarım ilk 3'teki yerimizi alırız"

Formula araçlarıyla 3 farklı yarışa katıldıklarını ifade eden Güven, "Aracımız turbolu. Türkiye'de şuanda turbolu bir araç yok. Geçen yıl İtalya yarışında da sadece iki turbolu araç vardı. Bu özelliğimizle gurur duyuyoruz. Her yıl yaptığımız araçları 50-100 kilogram hafifleterek ilerliyoruz ama bu tabii bir yerde sabit kalacak. Daha önce ürettiğimiz araçlardan birinin vites sistemi elektronikti, bu da yarışmada olmayan bir farktı. 3 yıl önce 19'uncuyduk, iki yıl önce 12'nciydik, geçen yıl 6'ncı olduk. Umarım bu performansımız ilerler ve ilk 3'teki yerimizi alırız" diye konuştu.

Hedef, 8 araç üretmek

KOU Formula'nın Takım Kaptanı Onur Orhan ise bu sene 8 araç hedefine ulaşmak istediklerini belirterek, "Şimdiye kadar 6 araç ürettik. Bu sene 10. yılımızla beraber 2 araç üretiyoruz ve toplamda 8 araca ulaşıyoruz. Şu anda 72 kişilik bir kadromuz var. 8 tane departmanımız var, bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takım olarak 2015 yılında kurulduk ve 2017 yılına kadar ilk arabamızı yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

3,5 saniyede 0'dan 100'e çıkacak

Orhan, 2022 yılında ürettikleri Formula 1 aracın 0'dan 100 kilometre hıza 3,5 saniyede çıkabildiği bilgisini de vererek, bu araçla 2025'de düzenlenecek Formula ATA yarışmasına katılacaklarını ifade etti. Onur Orhan, "Bizim için hızlanma süresi, pil veya batarya menzili gibi detaylar öncelikli değil. Yarışmamız, oldukça komplike bir pistte gerçekleşiyor. Burada hızlanma, fren performansı ve yan ivmelenme gibi kriterler çok daha önemli. Bu yüzden 0'dan 100 kilometre hızlanmayı veya menzili her zaman ikinci planda tutuyoruz. Birinci hedefimiz, yarışmayı başarıyla tamamlayabilmek. Bu doğrultuda yaklaşık 30 kilometre menzile sahip bir araç üretiyoruz. Çünkü yarışımızda en fazla 22 kilometre mesafe kat ediliyor. Bu nedenle batarya hacmini küçük tutuyoruz. Daha küçük batarya, aracın ağırlığını azaltıyor ve aynı güçle daha yüksek hızlanma sağlayabiliyoruz. Bu yaklaşım sayesinde, aracı koruyarak 0'dan 100 kilometre hıza 3,5 saniyede çok rahat ulaşabiliyoruz" dedi.

Üniversite öğrencilerinin ürettiklerine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Orhan, "Türkiye'de araç yapmak zor. Özellikle insanlar bize 'Sanayiden parça topluyorsunuz, birleştiriyorsunuz' diye düşünüyor. Dışarıdan bakılınca öyle gözüküyor olabilir. Ama bunun arkasında mühendislik var. Bizim tasarımlarımız, analizlerimiz işin görünmeyen kısmında" şeklinde konuştu.

İHA