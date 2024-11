Öğrencilerin su altı robotu birinci oldu: Askeri ve tehlikeli görevlere de uygun

Kartepe'de bulunan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin teknik gelişimini desteklemek amacıyla kurulan robotik kodlama ekibi, Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda önemli bir başarı elde etti. Bilgisayar öğretmeni İsmet Kılıç önderliğinde 15 kişiden oluşan ekip, yarışmada sergiledikleri su altı robotu projesiyle tüm dikkatleri üzerlerine çekti. 5 öğrencinin yoğun çalışmalarıyla geliştirilen robot, parkur görevlerini diğer yarışmacılara kıyasla en hızlı şekilde tamamlayarak birinci oldu. Ayrıca, yine ekip tarafından yapılan başka bir robot da TEKNOFEST 2024 Robolig Yarışması'nda lise kategorisinde birincilik elde etti.

"Parkuru en hızlı şekilde tamamladık"

Erzurum'daki yarışmayla ilgili bilgiler veren Kılıç, "Yarışmada belli parkur görevleri olur. Bu parkurlarda bize verilen görevleri en hızlı şekilde tamamlamamız gerekiyor. Bu şekilde ilk 3 belirlenmiş oluyor. Bizde diğer yarışmacılara göre parkuru en hızlı şekilde tamamlamış olduk. Bir borudan geçme ve halka görevlerimiz vardı. 2 tane halkayı tutup, bir yerden diğer yere yerleştirmemiz gerekiyordu. Bunu da robotla yapmamız lazımdı" dedi.

"Gurur verici"

Su altı robot yapımının ve kullanımının zor olduğunu, bu sebeple yarışmaya çok sayıda okulun katılamadığını kaydeden İsmet Kılıç, "Yarışmaya katılabilen yaklaşık 20 robot vardı. 20 robot arasından birinci olduk. Bizi mutlu eden konu, öğrencilerin yaptığı bir ürünle yarışmada sergileyebiliyor ve yarışabiliyor olmasıydı ama tabii bunun yanı sıra birinci olmamız büyük bir gurur. Diğer yarışmacıları geçebilmek, en iyi olabilmek bizim için büyük bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.

"Amacımız sadece yarışmalara katılmak değil"

Yarışmalara katılmanın güzel bir deneyim kattığını ancak asıl hedeflerinin öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerini artırmak, farklı insanlarla tanışmalarını sağlamak olduğunun altını çizen Kılıç, "Tabii yarışmalara katılıp, derece elde etmek çok güzel bir duygu ancak asıl amacımız bunlar değil. Temel amacımız, öğrencilerin teknik konuları öğrenebilmesi, yarışmalara gittiğimiz yerlerde farklı insanlarla tanışmaları, o ortamları görmeleri. Bu öğrencilere çok güzel şeyler katıyor. Kısacası amaç, bir şeyler üretmek, üretirken de öğrenmek. Öğrencilerin sosyal olmalarını da sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Savaş halinde bomba taşıma işlemi yapabilir"

İsmet Kılıç, su altı robotunun kullanım alanları hakkında da bilgiler verdi. Bu gibi araçların askeri alanda gözlem ya da bomba taşıma işlemleri için de kullanılabileceğini, ayrıca tehlikeli mesleklerde insanlara destek sağlayabileceğini vurgulayan Kılıç, "Su altında bazı insanların yaptığı tehlikeli meslekler var. Robotu, o görevleri yapabilecek şekilde revize edebiliriz. Robotumuz yarışma için hazırlandı ama bu gibi işler için revize edebiliriz. Örneğin su altı kaynakçılığı gibi tehlikeli bir meslek var. Tehlikeli olduğu kadar da zorlu bir meslek. Bu işi yapan kişilerin işlerini hafifletmek adına su altı robotu kullanılabilir" şeklinde konuştu.

"Dronlar da yapıyoruz"

Su altı robotunun yanı sıra birçok proje geliştirdiklerini de aktaran Kılıç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Değişik yarışmalara katılıyoruz ama bahsettiğim gibi, amaç bir şey üretmek. Farklı farklı şeyler üretmeye çalışıyoruz ki öğrenciler farklı alanlarda bilgi sahibi olsun. Sadece su altıyla ilgilendiğimiz zaman sadece su altının mekaniklerini ya da elektroniklerini öğretebiliyorsunuz ama biz dronlarla da ilgileniyoruz. Yarış dronları ya da normal dronlar yapıyoruz. Bu sayede öğrenciler dron yapımı ve pilotluğuyla ilgili bilgi sahibi oluyorlar"

"Duyanlar mutluluktan çığlık attı"

16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda su altı robotunu kullanan 11. sınıf öğrencisi Zafer Dülger, birinci olduklarını öğrendiklerinde duydukları heyecanı, "Birinci olduğumuzu öğrendiğimiz an çok heyecanlandık, mutlu olduk. Otobüste hepimiz bir arada olduğu bir andı. Duyanlar mutluluktan çığlık attı, havalara zıpladık diyebiliriz. Hepimiz çok mutlu olduk" sözleriyle ifade etti.

Dülger, yarışma sırasında robotu kullanırken zaman zaman heyecanlandığını da ifade ederek, "Her ne kadar yapabilsek ve yapabileceğimizi bilsek de o an herkes için çok farklı oluyor. Yarışma sırasında herkes için zamanın durduğu bir an oluyor. Ben robot kullandığım için stres oldum ama alıştığım için yapabildim ve yarışmaya odaklanabildim" ifadelerini kullandı.

"Ben onlara 'atanmış' değil, 'adanmış' öğretmenler diyorum"

Okul Müdürü Mesut Tekin ise Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nin 4 yıllık bir okul olduğunu söyleyerek, "4 yıllık bir okuluz ama içinde 40 yıllık bir tecrübe taşıyoruz. İlk kuruluş aşamasından bu yana da ana felsefimizin Türkiye'de sıradan bir lise olmak değil, sıradan ve klasik ötesi bir okul olma sevdasıyla yola çıktığımızı söylemiştik. İnanmış, öğretimi ve eğitimi dava edinmiş, gençlerimizi kendilerine evlat olarak gören iyi bir öğretmen arkadaş grubuyla çalışıyoruz. Ben onlara 'atanmış' değil, 'adanmış' öğretmenler diyorum. İşte bu ekip, adını sadece Kocaeli'de değil, Türkiye genelinde duyuruyor" dedi.

"Öğrencilerimize kendilerini gösterebilecekleri ortamları sağlamaya çalışıyoruz"

Okulun sadece derslerden oluşmadığının altını çizen Tekin, "Anadolu lisesi denince insanların aklına sadece matematik, kimya, biyoloji geliyor ama öyle değil. Biz okulumuzda resim, müzik, bilimsel ve proje çalışmaları gibi alanlarda öğrencilerimize kendilerini gösterebilecekleri ortamları sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bu konuda kesinlikle ilgili kişilere teşekkürü bir borç bilirim. Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden, Kaymakamımızdan, Kartepe Belediye Başkanımızdan ve İl Milli Eğitim Müdürümüzden iyi bir destek görüyoruz. Onlar bize güveniyorlar. Bizde onları mahcup etmemek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bunlar daha başlangıç. Akademik başarılardan sonra Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nin adını çok daha iyi yerlerde duyacağınızdan hiç şüpheniz olmasın" cümlelerini kullandı.

İHA