1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı nefes aldırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit sahilinde yapımını tamamladığı 189 araç kapasiteli “1 Mart Vapur İskelesi Otoparkını” hizmete aldı. Kent trafiğini rahatlatmayı hedefleyen çalışma, özellikle “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” ile bölgede artması beklenen araç yoğunluğuna karşı kıyı hattında deniz ulaşımının daha fazla kullanılmasını amaçlıyor.

1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı nefes aldırdı

12 Aralık 2025 Cuma 09:47

 OTOPARK 189 ARAÇ KAPASİTELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında artması beklenen trafik yoğunluğunu deniz ulaşımıyla hafifletmek amacıyla inşa ettiği 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkını hizmete aldı. Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarla vapur iskelesi önünde geniş çaplı düzenleme yapıldı. Çalışmalarda 700 metreküp saha betonu, 1.500 ton bitümlü temel ve 1.300 ton binder imalatı tamamlandı. Otopark zemininde asfalt serimi gerçekleştirilirken, yaya alanları için 2.800 metrekarelik baskı beton kaldırım döşendi. Ayrıca bölgeye aydınlatmalar da yerleştirildi.

 

GÜVENLİ VE KOLAY ULAŞILABİLİR BİR ALAN

Ekipler, otoparkın trafik akışını netleştiren yol çizgileri ve yönlendirme işaretlemelerini de kısa sürede tamamladı. Böylece 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı, sürücüler için düzenli, güvenli ve kolay ulaşılabilir bir alan haline getirildi. Otoparkın devreye girmesiyle birlikte sahil bölgesindeki yoğunluk daha kontrollü bir şekilde sağlanacak. Böylece vatandaşların deniz ulaşımına erişimi kolaylaşacak. Hizmete giren yeni yatırımın özellikle işe gidiş geliş saatlerinde trafiğe olumlu katkı sağlaması bekleniyor.


(Erkan ERENLER)

