Büyükşehir’den ulaşımda tasarruf hamlesi; Osmangazi Köprüsü Tüneli, LED sistemiyle ışıl ışıl

DAHA GÜÇLÜ AYDINLATMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yeni LED projektörler sayesinde hem enerji verimliliğinin artırılması hem de aydınlatma kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Modern LED armatürler, daha düşük enerji tüketimiyle daha güçlü aydınlatma sağlarken, bakım maliyetlerini de önemli ölçüde azaltıyor.

TASARRUF HAMLESİ

Kent genelinde enerji tasarrufu sağlayan modern aydınlatma sistemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceği bildirilirken, Gebze bölgesinde başlatılan bu dönüşümün, diğer ana arter ve tünellerde de sürdürülmesinin planlandığı kaydedildi.





(Erkan ERENLER)