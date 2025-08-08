Başkan Büyükakın, TÜGVA gençliğini yalnız bırakmadı

2025 YAZ OKULU SONA ERDİ

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği'nin düzenlediği 2025 Yaz Okulu Kapanış Programı, SEKA Kamp Alanı'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de bu anlamlı organizasyonda gençleri yalnız bırakmadı. TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Mustafa Salın'ın, yaz okulundaki çalışmaları anlattığı konuşmasının ardından Başkan Tahir Büyükakın gençlere seslendi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DUYGULANDI

TÜGVA'nın gençler için yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Öyle güzel şeyler yapıyorsunuz ki, ben gerçekten sizler için yapılan tüm çabanın, verilen hiçbir emeğin boşa gitmediğini gördüm. Birkaç arkadaşınız, mikrofondan boykot çağrısı yapmamı istedi. Daha bu yaşta böyle bir bilincin sizde olması beni gerçekten çok duygulandırdı. Dünyada insanlığın gerçek değerine ulaşmasına vesile olacak gençlik işte sizlersiniz. Sizler yetiştiğinizde, bu dünyaya adaletin barışın ve kardeşliğin sesini yükselteceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Bu organizasyonda emeği geçen değerli başkanımıza ve onun yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerle birlikte burada eğlenmeniz, ailelerle bu programların yapılması da kıymetli ve güzel. Çünkü bu yıl Aile Yılı. Aile Yılı münasebetiyle de ailenin güçlendirilmesi ve aileye karşı akımlara bir dur deyiş, karşı bir duruş anlamında da bunu son derece anlamlı buluyorum" dedi.

GENÇLERDEN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Gençlere her zaman güvendiğini ve onların, Türkiye'nin geleceğini inşa edeceklerine inandığını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Her yıl bu etkinlikleri yapıyorsunuz ve yıl içinde de sayısız etkinlik yapıyorsunuz. Ama buranın güzelliği hakikaten alanın her tarafına yayılmış. Keşke daha fazla vaktimiz olsa ve sizlerle tek tek fotoğraf çektirsek, otursak sohbet etsek, çay içsek. Ama şunu bilin ki ben sizi çok seviyorum. Candan seviyorum. Ve sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Türkiye’nin geleceği sizlere emanet. Türkiye’yi çok daha güzel yerlere taşıyacaksınız. Dünyaya adaletin barışın ve kardeşliğin sesini güçlü şekilde duyuracaksınız. Geleceğin Fatih'leri sizin aranızda, geleceğin Alparslan'ları sizin aranızda. Çok daha güçlü bir Türkiye’yi inşa edeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Sizleri yürekten tebrik ediyorum, alnınızdan öpüyorum" dedi. Başkan Tahir Büyükakın daha sonra gençlerle fotoğraf çektirdi, keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gençler de Tahir Büyükakın'ın desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, Başkan'a teşekkür etti.



(Emre KAHRAMAN)