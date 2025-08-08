GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İmam Zeynel Abidin Cemevi’nde sona gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki dini ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Derince Sopalı Mahallesi’nde yapımı süren İmam Zeynel Abidin Cemevi’nde son aşamaya gelindi.

İmam Zeynel Abidin Cemevi'nde sona gelindi

08 Ağustos 2025 Cuma 15:19

 800 METREKARE ALANA 5 KATLI CEMEVİ

Derince Sopalı Mahallesi’nde 4.045 metrekarelik alanda hayata geçirilen İmam Zeynel Abidin Cemevi projesinde, 800 metrekarelik inşaat alanı üzerine 5 katlı bina inşa edildi. Cemevinde; cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, bay-bayan tuvaletleri, yemekhane, mutfak, ürün satış ve fuaye alanı, idari ofis, kütüphane, sekretarya, yönetici odası, başkan odası, dede odası, konferans salonu, otopark, kulis, eğitim salonu, reji odası, cem salonu, bay-bayan cem girişi ve lokma odası gibi birçok bölüm bulunuyor.

 

İNŞAATTA SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında; bina içinde merdiven mermer kaplaması, korkuluklar, yangın kapısı montajı, çatı katı tribün kaplamaları, dış cephe mantolama, betonarme ve alçıpan asma tavan çalışmaları tamamlandı. Alüminyum giydirme cephe cam montajları, vitrifiye ve asansör kurulumu, çatı katı laminant parke ile karo halı kaplamaları da bitirildi. Son olarak çevre altyapı ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor.

 

KISA SÜRE İÇİNDE HİZMETE SUNULACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte İmam Zeynel Abidin Cemevi’nin kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Proje, bölgedeki inanç ve kültür hayatına önemli katkı sunacak.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Metro tünelini açacak dev köstebekler geldi! Metro tünelini açacak dev köstebekler geldi!
İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ VE KÜTÜPHANEMİZİN DOĞU KARADENİZ TEMSİLCİLİĞİNİ ATA MEMLEKETİM GİRESUN'A KURUYORUZ İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ VE KÜTÜPHANEMİZİN DOĞU...
Kuraklık yetmedi, şimdi de çöplerle boğuşuyor Kuraklık yetmedi, şimdi de çöplerle boğuşuyor
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti Gebze Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Gonca, özel bireyleri iş hayatına hazırlıyor Gonca, özel bireyleri iş hayatına hazırlıyor
Kırsalda ulaşım konforu artıyor Kırsalda ulaşım konforu artıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Metro tünelini açacak dev köstebekler geldi!
Körfezray Metrosu’nda yer altı tünellerini kazacak dev köstebeklerden 2’si geldi. Her biri 100 m uzunluğundaki...

Haberi Oku