İmam Zeynel Abidin Cemevi’nde sona gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki dini ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Derince Sopalı Mahallesi’nde yapımı süren İmam Zeynel Abidin Cemevi’nde son aşamaya gelindi.

800 METREKARE ALANA 5 KATLI CEMEVİ

Derince Sopalı Mahallesi’nde 4.045 metrekarelik alanda hayata geçirilen İmam Zeynel Abidin Cemevi projesinde, 800 metrekarelik inşaat alanı üzerine 5 katlı bina inşa edildi. Cemevinde; cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, bay-bayan tuvaletleri, yemekhane, mutfak, ürün satış ve fuaye alanı, idari ofis, kütüphane, sekretarya, yönetici odası, başkan odası, dede odası, konferans salonu, otopark, kulis, eğitim salonu, reji odası, cem salonu, bay-bayan cem girişi ve lokma odası gibi birçok bölüm bulunuyor.

İNŞAATTA SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında; bina içinde merdiven mermer kaplaması, korkuluklar, yangın kapısı montajı, çatı katı tribün kaplamaları, dış cephe mantolama, betonarme ve alçıpan asma tavan çalışmaları tamamlandı. Alüminyum giydirme cephe cam montajları, vitrifiye ve asansör kurulumu, çatı katı laminant parke ile karo halı kaplamaları da bitirildi. Son olarak çevre altyapı ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE HİZMETE SUNULACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte İmam Zeynel Abidin Cemevi’nin kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Proje, bölgedeki inanç ve kültür hayatına önemli katkı sunacak.



(Emre KAHRAMAN)