Kırsalda ulaşım konforu artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı 5. Etap Durak Hizmetleri Projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki duraklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

08 Ağustos 2025 Cuma 09:41

 KIRSALDA ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Kent genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden kırsal bölgelere her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri tarafından kırsal mahallelerdeki otobüs duraklarında bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilirken, duraklar yapılan iyileştirmelerle daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

 

1199 DURAKTA BAKIM ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Geneli 5. Etap Durak Hizmetleri Yapım, Bakım, Onarım, Revizyon ve Durak İmalatları Yapım İşi kapsamında kent genelinde durakları daha konforlu hale getirerek modernize etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından kırsal bölgelere konumlandırılan 1199 adet durağın boyama, deplase ve imalatları ekipler tarafından hassasiyetle sürdürülüyor.

 

İHTİYACA GÖRE YENİLEME YAPILIYOR

Yeni durak montajları yapılırken, ağır hasar görmüş ya da kullanılamaz halde olan duraklar da yenileriyle değiştiriliyor, boyanabilecek durumda olan duraklar ise boyanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor. Aynı zamanda yetersiz duruma gelen duraklar daha büyük duraklarla değiştirilirken trafik ve yaya güvenliği açısından uygun şartları sağlayamayan duraklar ise ekipler tarafından deplase edilerek daha uygun konuma montaj ediliyor.

(Emre KAHRAMAN)

