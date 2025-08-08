Gonca, özel bireyleri iş hayatına hazırlıyor

İSTİHDAMA HAZIRLANIYORLAR

Özel bireylerin yaşamının her alanına dokunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, yalnızca Türkiye’de alanında ilk olma özelliğiyle değil, aynı zamanda geniş perspektifli hizmet yapısıyla da ön plana çıkıyor. Bireylerin hem keyifli vakit geçirmesini hem de yeteneklerini keşfetmesini sağlayan Gonca, onları toplumda yabancılık çekmeden istihdama katılmaya hazır hale getiriyor. Bu kapsamda sanat ve spor atölyeleri kadar önemli bir yere sahip olan “İstihdamda Ben de Varım” atölyeleri de özel gereksinimli bireyler tarafından büyük ilgi görüyor. Söz konusu eğitimlerde, meslek edinme sürecinin ilk adımından son aşamasına kadar iş hayatının tüm incelikleri aktarılıyor; böylece bireylerin topluma aktif katılımı destekleniyor.

GONCA, GELECEĞİ DE PLANLIYOR

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygulanan bu çalışmalar, bireylerin sadece bireysel gelişimini değil, aynı zamanda toplumsal katılımlarını da destekleyen çok katmanlı bir yapıyla yürütülüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde her bireyin ihtiyacına ve yönelimlerine göre hazırlanan atölyelerde bireyler hem yeni arkadaşlıklar kuruyor hem de kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Disiplinler arası yaklaşımı, aile odaklı yapısı ve özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu gelişimini önceleyen programlarıyla Gonca; yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan öncü bir model oluyor.

BARİSTA ATÖLYESİNDE KAHVE DENEYİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yürüttüğü “İstihdamda Ben de Varım” atölyeleri arasında yer alan barista eğitimi, özel gereksinimli bireylere hem mesleki hem de sosyal yönden katkı sağlıyor. Katılımcılar, kahve çeşitlerini tanımaktan sunum tekniklerine kadar birçok alanda pratik yapma imkanı buluyor. Bu atölye çalışmaları sayesinde bireyler hem mesleki beceri kazanıyor hem de iletişim yetkinliklerini geliştiriyor.

MARKET DENEYİMİ KAZANIYORLAR

Bir diğer uygulama alanı ise reyon görevlisi eğitimi. Bu eğitim kapsamında bireyler, market ortamında ürün yerleştirme, düzenleme ve müşteriyle iletişim gibi alanlarda uygulamalı deneyim kazanıyor. Sürecin devamında ise kasiyerlik eğitimleriyle kasa kullanımı, ödeme alma ve fiş kesme gibi işlemleri birebir uygulayarak iş deneyimini pekiştiriyorlar. Aynı zamanda kendilerine ve bütçelerine uygun ürünleri seçme konusunda da eğitim alıyor böylece ihtiyaçlarını bağımsız şekilde karşılama becerisi edinmiş oluyorlar.

ÇAĞRI MERKEZİ DENEYİMİ

“İstihdamda Ben de Varım” projesi kapsamında sunulan bir diğer uygulama alanı ise çağrı merkezi simülasyonları. Katılımcılar, “Alo 153” Büyükşehir Çağrı Merkezi’nde görev alabilecek düzeyde iletişim ve problem çözme becerileri kazanıyor. Bu alanda eğitim alan bireyler, telefonla iletişim tekniklerinden kriz yönetimine kadar çeşitli konularda uzman eğitmenlerden destek alıyor. Ayrıca burada aldıkları eğitimin bir diğer güzel yanıysa diksiyonlarını geliştirme fırsatı yakaladıkları okumalar yapmaları. Goncalı bireyler bu sayede hem kendi aralarında hem de sosyal hayatlarında güzel diyaloglar kurabiliyor.

GONCA KUAFÖR EĞİTİMİ

Gonca’daki bireylerin keyif aldığı atölyelerden biri de kuaförlük eğitimi. Kuaförlük eğitimiyle özel gereksinimli bireyler, kişisel bakım ve güzellik alanında da mesleki beceriler kazanıyor. Saç kesimi, fön çekme, temel bakım uygulamaları gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler alarak bireyler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Gonca Kuaför’ün bir diğer güzel yanıysa özel gereksinimli bireylerin duyusal hassasiyetleri ve davranışsal ihtiyaçları doğrultusunda günlük bakımlarına yardımcı olmak. Eğitimli personellerle burada bireylere ücretsiz bir şekilde kişisel bakım yardımı yapılıyor.

KARİYER PLANLAMADA DESTEK

Mesleki uygulamaların yanı sıra bireylere, Kariyer Planlama Ofisi aracılığıyla mülakat teknikleri, işbaşı eğitimleri ve özlük hakları gibi konularda rehberlik sunuluyor. Eğitimler kapsamında CV hazırlama, işe giriş sürecinde etkili iletişim kurma ve mesleki eğilimlere uygun dil kullanımı gibi başlıklarda da bireylere kapsamlı destek veriliyor.



(Emre KAHRAMAN)