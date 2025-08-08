GENEL:
Kuraklık yetmedi, şimdi de çöplerle boğuşuyor

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı, sadece kuraklık tehdidiyle değil, çevre kirliliğiyle de mücadele ediyor. Yaz aylarında piknik yapmak için baraj çevresine gelen duyarsız vatandaşların geride bıraktığı çöpler, hem doğayı hem de baraj suyunu tehdit ediyor.

08 Ağustos 2025 Cuma 12:24

 Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların azalması, Yuvacık Barajı'nda su seviyesini ciddi biçimde düşürdü. Kurak geçen yaz ve kış ayları nedeniyle barajın doluluk oranı yüzde 44'lere kadar indi. Ancak barajı tehdit eden tek sorun kuraklık değil. Baraj çevresi, özellikle hafta sonları piknikçilerin uğrak noktası haline geliyor. Ancak bu ziyaretlerin ardından geride kalan manzara kahrediyor. Pet şişeler, poşetler, yiyecek atıkları, mangal artıkları ve daha birçok atık doğanın içine rastgele bırakılıyor. Çevreye atılan bu çöpler, hem görsel kirlilik oluşturuyor hem de toprak ve su kalitesini bozuyor. 
  Kocaeli’nin geleceği açısından hayati öneme sahip olan Yuvacık Barajı, sadece su kaynağı değil; aynı zamanda bölge halkının nefes aldığı, doğayla iç içe vakit geçirdiği bir yaşam alanı. Ancak bu alan, bilinçsiz davranışlar yüzünden her geçen gün kirleniyor. Kuraklıkla boğuşan baraj, bir de insanların bıraktığı çöplerle mücadele ediyor. 
 
  "Etrafta tonlarca çöp var" 
  Durumdan şikayetçi olan bölge sakinlerinden Kadir Avlugan, özellikle yaz aylarında bölgeye gelen ziyaretçilerin çevreye duyarsız davrandığını belirterek, "Yuvacık Barajı’nı içme suyu olarak kullandığımız halde buralara piknik için gelen vatandaşlar etrafa tonlarca çöp bırakmış. Piknik için gelen kişilerin çöplerini temizlemeleri gerekiyor. Çevreye duyarlı olmamız lazım. Ne zaman gelsem aynı şeyleri görüyorum. Hem yangına sebebiyet hem doğamız zarar görüyor. Buraya gelen vatandaşların çevreye daha duyarlı olmaları lazım. Maalesef yediklerini, içtiklerini yarım bırakıp gidiyorlar. Her tarafta yediklerinin yarısı duruyor. Izgara telini sıfır alıyorlar ve buraya bırakıyorlar" dedi. 


