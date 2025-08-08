İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ VE KÜTÜPHANEMİZİN DOĞU KARADENİZ TEMSİLCİLİĞİNİ ATA MEMLEKETİM GİRESUN'A KURUYORUZ

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nün olurlarıyla Kocaeli Gebze'de kurduğumuz İKTAV Araştırma Merkezi () ve kütüphanemizin Doğu Karadeniz bölge temsilciliğini, doğum yerim, ata memleketim 1960 yılında dünyaya geldiğim Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde, büyük dedemden miras fındık bahçesine yaptığım kendime ait evin birinci katında kurmaya başladık.Bu merkezde Doğu Karadeniz bölgesi ile ilgili kitaplar, bilgiler ve eşyalar yer alacak. Araştırma merkezinde, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış yapım yetki belgesi ile dünyanın 80 ülkesinde ve Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde çektiğim belgesellerin arşivi de yer alacak. Arşiv, tarih ve kültür araştırmacılarına ve halka açık olacak.

Fındık deyip geçmemek gerekiyor. O küçük fındığın içinde kültür ve medeniyet tarihimiz gizli. Türkistan coğrafyasından Anadolu’ya fındığın kültür ve uygarlık tarihindeki yerini araştırmak üzere, fındığın başkenti, kirazın anavatanı Giresun’da, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık ( www.iktav.com ) olarak araştırmalar yapıp, 25 yıldır birçok TV kanalında yayınlanan "Devri Alem" belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekimleri yapıyoruz. Çocukluk yıllarımın geçtiği ata dede memleketim Giresun Espiye Soğukpınar beldesindeki fındık bahçeleri ve yaylalarda, dünya markası "Türk Fındığı"nın tarihini araştırıp, kültür ve sanattaki yerini belgeselleştirerek fındığa olan vefa borcumu ödemeye çalışacağım. Başta Giresun, Ordu ve Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesinin, Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından yüzlerce yıl önce vatan yapılmasında fındığın çok büyük bir rolü olmuştu. (Kaynak: http://www.iktav.com/2019/07/vatan-yahut-findik-belgeseli/ )

GİRESUN'DA UNUTULMUŞ TARİHİ BİR KALE: GİRESUN ESPİYE İLÇESİ, TARİHİ BAYRAMOĞLU NAHİYESİ OLAN SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ KARAKIŞLA MAHALLESİ'NDEKİ KALE MEVKİİNDEN BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE https://www.facebook.com/share/v/1F7qVm5VGC/?mibextid=wwXIfr







FINDIK BAHÇELERİNİ ATALARIMIZDAN MİRAS DEĞİL, TORUNLARIMIZDAN EMANET ALDIK

Fındığın başkenti, kirazın anavatanı Giresun'da fındık hasat mevsimi başladı. Fındığın başkenti ve dünyaca ünlü Giresun kalite fındığın yetiştiği Giresun'da, biz de "Devri Alem" belgesel TV programı, İKTAV Araştırma Merkezi ve Belgesel Yayıncılık ( www.iktav.com ) olarak sıla-i rahim yapmak için Giresun'dayız. Yıllar önce bahçeleri diken atalarımız için dua edip, Fatiha okuyarak fındık toplamaya başlayalım. Fındık bahçelerinde fındık toplamaya başlamadan önce, fındık bahçelerini zor şartlar altında, aç ve yokluk içinde, büyük sıkıntılarla yüzlerce yıl önce dikip bizlere emanet eden ata, dede, anne ve baba mezarlarını ziyaret edip, onların ruhuna Fatiha okuyup dua ederek fındık toplamaya başlamalıyız diye düşünüyorum. Sizin düşünce ve tavsiyeleriniz nedir? Keşke yayla şenlikleri gibi fındık toplamaya başlama bayramları yapıp atalarımız için mevlit ve Kur'an hatimleri okutabilsek. Fındık toplama bayramı ve şenliği vesilesiyle torunlarımız memleketlerine gelir, fındık toplamayı severler. Giresun’un en değerli fındıklarının yetiştiği yerlerden biri olan ata dede memleketim, 1960 yılı karakış ayında dünyaya gözümü açtığım, babam, annem ve halamla en güzel çocukluk yıllarımın geçtiği Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi tarihi Bayramoğlu nahiyesi ile ilgili hazırladığım belgeselle sizleri baş başa bırakıyorum. https://youtu.be/Qpr-ItPyLEU

BELGESEL TADINDA ÇOCUKLUK ANILARIM VE FINDIK BAHÇELERİ: Ödüllü yönetmen Uğur Tatar tarafından belgeselleştirilen "Hayatımın Belgeseli: Kahraman"ın gala ve kısa versiyonunu, 1960 yılında dünyaya geldiğim ve çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen köyünden paylaşıyorum… İyi seyirler… https://www.facebook.com/share/16hu9T4Phd/?mibextid=wwXIfr

Meslekte 50 Yılını Geride Bırakan İsmail Kahraman’ın Hayat Öyküsü Ekranda: https://www.gebzegazete.com/?p=5742

Türkiye’nin önde gelen belgeselcilerinden ve gazetecilik mesleğinin duayen ismi İsmail Kahraman’ın yaşam öyküsünü konu alan “Kahraman: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” adlı belgeselin kısa versiyonu, YouTube’da izleyiciyle buluştu. Devri Alem TV kanalında yayımlanan video, belgeselin gala gecesinden özel görüntüler ve içerikten dikkat çekici kesitler sunuyor. Belgeselin yönetmenliğini sinemacı Uğur Tatar üstlenirken, yapımcılığını İKTAV (İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı) üstlendi. Kırk yılı aşkın süredir belgeselcilik yapan İsmail Kahraman’ın anıları, yurt içi ve yurt dışı çekimleri, kültürel miras araştırmaları ve gazetecilik mücadelesi bu çalışmada bir araya getirildi.



