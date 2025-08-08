Guti’den Gebze’ye İlk Mesaj: “Artık Bir Aileyiz”

Son iki sezondur İzmir temsilcisi Altekma forması giyen Kübalı pasör çaprazı, 2024–2025 sezonunda SMS Grup Efeler Ligi’nin en skorer oyuncusu olmayı başarmıştı. Yeni sezonda Gebze Belediyespor forması giyecek olan Gutiérrez, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Gebze'de geçireceği sezon için heyecanlı olduğunu belirten başarılı oyuncu, “Güzel bir deneyim olacak. Hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Voleybol oynamayı seviyorum ve Gebze takımı için, önceki takımlarımda yaptığım gibi, elimden gelen her şeyi yapacağım,” ifadelerini kullandı.

Disiplin ve saygının kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Gutiérrez, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık bir aileyiz. Bizi sürekli destekleyen taraftarlarımızla birlikte yazacağımız bu yeni hikâyeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Selamlar ve sevgiler, Guti.”

Kariyerindeki çıkışını Gebze’de sürdürmek isteyen Gutiérrez, yeni takımında hem bireysel hem de takım hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek.



(Emre KAHRAMAN)