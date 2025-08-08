Guti’den Gebze’ye İlk Mesaj: “Artık Bir Aileyiz”

Gebze'de geçireceği sezon için heyecanlı olduğunu belirten başarılı oyuncu, “Güzel bir deneyim olacak. Hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Voleybol oynamayı seviyorum ve Gebze takımı için, önceki takımlarımda yaptığım gibi, elimden gelen her şeyi yapacağım,” ifadelerini kullandı.
Disiplin ve saygının kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Gutiérrez, sözlerine şöyle devam etti:
“Artık bir aileyiz. Bizi sürekli destekleyen taraftarlarımızla birlikte yazacağımız bu yeni hikâyeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Selamlar ve sevgiler, Guti.”
Kariyerindeki çıkışını Gebze’de sürdürmek isteyen Gutiérrez, yeni takımında hem bireysel hem de takım hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek.
(Emre KAHRAMAN)