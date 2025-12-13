GEBZE ŞEHİTLİĞİ’NDE KAPSAMLI BAKIM VE PEYZAJ ÇALIŞMASI

Gebze Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Gebze Şehitliği’nde kapsamlı bir bakım, onarım ve peyzaj çalışması gerçekleştirildi.

Şehitlerin hatırasına duyulan saygının bir yansıması olarak yürütülen çalışmalarda ekipler, alanın hem estetik görünümünü hem de ziyaretçiler için taşıdığı manevi huzuru artırmayı hedefledi.

Ağaçlar Budandı, Çimler Yenilendi

Çalışmalar kapsamında şehitlikteki ağaçlar mevsimsel bakımları doğrultusunda özenle budandı. Yıpranan ve örtüsünü kaybeden çim alanlar tamamen yenilenerek daha düzenli ve yeşil bir görünüm kazandırıldı. Ayrıca şehitlik içerisindeki yollar, çevre düzenlemeleri ve genel temizlik çalışmaları da titizlikle tamamlandı.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehitliklerin sadece birer mezarlık alanı değil, milletin ortak değerlerini ve vefa duygusunu temsil eden kutsal mekânlar olduğuna dikkat çekti. Bu bilinçle çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten yetkililer, yıl boyunca düzenli bakım faaliyetlerine devam edileceğini ifade etti.

Huzurlu Ziyaret Ortamı

Gebze Belediyesi, şehitliklerde yapılan çalışmaların, hem bu topraklar için canını feda eden kahramanlara duyulan minnetin bir göstergesi hem de ziyaret eden vatandaşlar için daha huzurlu bir ortam oluşturma amacı taşıdığını vurguladı. Belediye yetkilileri, şehitlerin emaneti olan bu alanların her zaman özenle korunacağını ve düzenli olarak yenileneceğini belirtti.

Gebze Şehitliği'nde tamamlanan çalışmalar, hem görsel anlamda daha düzenli bir ortam sağladı hem de vatandaşların ziyaretlerinde daha sakin, temiz ve manevi bir atmosfer yaşamasına katkı sundu.





(Erkan ERENLER)