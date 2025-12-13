Hasarlı levhalar onarıldı, kar direkleri güçlendirildi; Kartepe zirve yolu Büyükşehir’in kontrolünde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zirve yolunda kış aylarında güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlamak için levha ve kar direği yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi.

KARTEPE ZİRVE YOLUNDA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış aylarında doğayla iç içe kar keyfini kesintisiz yaşayabilmesi için Kartepe zirve yolundaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış sezonunda zirveye ulaşımı etkileyebilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlem alan ekipler, yol güvenliği ve ulaşımın sürekliliği açısından büyük önem taşıyan trafik levhalarını yenileyerek muhtemel sorunların önüne geçti. Bu kapsamda bozulan, devrilen veya görünürlüğü azalan tüm levhalar yenilenirken, kar direkleri de sağlamlaştırılarak tekrar yerine monte edildi.

ULAŞIM GÜVENLİĞİ İÇİN LEVHALAR YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, beklenen kar yağışı öncesinde bölge genelinde yapılan saha taramalarında tespit edilen hasarlı trafik levhaları ve kar direklerini onararak yeniden kullanıma hazır hale getirdi. Levha yenileme çalışmaları kapsamında yoğun kar yağışı anında görüş mesafesi için önem arz eden 24 adet kar direği, 11 adet levha direği montajı ve 12 adet levha montajı gerçekleştirilirken, 9 adet levha direği ise düzeltildi. Büyükşehir Belediyesi, ulaşım güvenliğini artırmak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için kış sezonu boyunca çalışmalarına devam edecek.





(Erkan ERENLER)