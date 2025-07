Milli İrade Meydanı bir sınavı daha başarıyla geçti

MİLLİ İRADE MEYDANI DOLUP TAŞTI

Kocaeli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonluğunda kutlandı. “Kardan Aydınlık” temasını taşıyan törenlerde İzmit Milli İrade Meydanı vatandaşlar tarafından dolduruldu. Binlerce Kocaelilinin tek yürek olduğu etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde son derece anlamlı bir törene imza attı. Sabah namazının nuru ile başlayan ve gece yarısı okunan selalarla gönüllere taht kuran özel anma töreni, direnişin Kocaeli’deki tarihi adresi olan Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. “Kardan Aydınlık” temasını taşıyan törende, karanlıkla örtülmek istenen milletin iradesi halkın imanıyla aydınlatıldı. Teatral anlatımlarla hazırlanan sahne gösterileri ve dinletiler ise 15 Temmuz direniş ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BÜYÜK BİR KATILIM VARDI

15 Temmuz anma programları kapsamında Fevziye Camii önünden başlayıp Milli İrade Meydanı’nda son bulan korteje binlere vatandaş katıldı. Programlar daha sonra İzmit Milli İrade Meydanı’nda devam etti. Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen özel anma programına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Mehmet Akif Yılmaz, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyakakın ve eşi Figen Büyükakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve muhtarlar katıldı.

MİLLİ BİRLİK TEMALI YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Milli İrade Meydanı’nda hazırlanan sahnede ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve 15 Temmuz Derneği’nin paydaşlığında “Milli Birlik Temalı” olan ve ulusal bazda düzenlenen yarışma programının ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmanın resim, şiir, kompozisyon, afiş, slogan ve koro kategorilerinde dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

BİRLİKTE AKŞAM NAMAZI KILINDI

Saatler 20.38’i gösterdiğinde ise alanda kurulan açık mescitte akşam namazı kılındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylardan derlenen belgesel izlettirildi. İlgiyle izlenen gösterimi protokol konuşmaları takip etti.

“BU MEYDANI SİZ VAR ETTİNİZ”

Özel anma töreninde ilk konuşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptı. Başkan Büyükakın, sözlerine alanı 9 yıl önce olduğu gibi dolduran vatandaşlara seslenerek başladı. “Her yıl olduğu gibi bir kez daha sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu meydanı siz var ettiniz” diyen Başkan Büyükakın, “Bugünü, bu meydanları boş bırakmayan milletimiz var etti. Yine siz sahip çıkıyorsunuz. Bu gece o gecenin yıl dönümü. O gece bir yanından baktığınızda zifiri karanlık bir gece ama diğer yandan ise kardan aydınlıktan bir sabaha uyanışın gecesi” dedi.

ÇELİKTEN İRADENİN GECESİ

Başkan Büyükakın konuşmasında 9 yıl önce halkın iradesiyle aydınlanan 15 Temmuz direnişini “Çelikten iradenin gecesi” olarak niteledi. “O gece ‘Korkma’ diyenlerin gecesi diyen Başkan Büyükakın, “O gece her şeyden evvel, 251 şehidimizin gecesi onlarla beraber gazi olanların gecesi. O gece milletimizin gecesi. Ama demeden acaba demeden bu meydanları dolduranların gecesi. Hep diyoruz ya iman varsa, kararlılık varsa cesaret varsa, imkân ve şeraitin ne olduğunun önemi yok. Bunu gördüm bu meydanlarda. O gece bu meydanın adı Milli İrade Meydanı değildi. O gece bu meydan haber verilmeden doldu. Evinden çıkıp gelenlerle doldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti ile doldu. Ve şuanda yine doldu, yine sahip çıktınız. Başta aziz şehitlerimize, gazilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun” şeklinde konuştu.

“İLELEBET PAYİDAR OLACAĞIZ”

Duygu yüklü konuşması alkışlarla desteklenen Başkan Büyükakın, FETÖ öncesinde Anadolu topraklarında her daim ihanetin tarihinin var olduğuna dikkat çekti. Bu sevdadan hiç vazgeçilmediğini ifade eden Başkan Büyükakın,

Bu topraklarda bizden daha uzun yaşayan sadece Hititlerdi. Ama bu milletimizin kararlığı diyor ki, biz onlardan daha çok yaşayacağız. Bu topraklarda ilelebet payidar olacağız Hep ‘korkma, ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış’ diyeceğiz.

Onlar ne yaparlarsa yapsınlar milletin serhat dolu göğsü var. Kaderin üzerinde bir kader var. Göklerden gelen bir karar var” şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN’DAN GENÇLERE ANLAMLI SESLENİŞ

Konuşmasında özellikle gençlere seslenen Başkan Büyükakın, onlardan her zaman hazır olmalarını istedi. “Bu topraklar tıpkı buzlu bir havada dışarıda uyumaya benzer” diyen Başkan Büyükakın, “Bu topaklarda uyursanız ölürsünüz. Her dem hazır olmak lazım. Hazır olduğumuz müddetçe at izi ile it izini, sapla samanı birbirinden ayırdığımız müddetçe bu topraklarda ilelebet kalırız. Ama sakın ola ki, vazgeçmeyin. Asla kararsız olmayın her zaman hazır olun her zaman güçlü olun ki bu toprakların üzerindeki varlığımız ilelebet payidar olsun” dedi. Başkan Büyükakın konuşmasını, “Bu duygularla aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Aziz hatıralarına ve yakınlarına şükranlarımı sunuyorum” diyerek tamamladı.

“BÖYLE BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ YOK”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü de 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınan ülkenin bayrağı, ezanı ve istiklali olduğunu kaydetti. Ancak milletin esareti kabul etmediğini ifade eden Hülagü, “Fethullahçılar tarafından 251 evladımızın şehit edilmesinin üzerinden 9 yıl geçti. Bu büyük bir casusluk örgütüdür. Bu yapıdan kurtulmak ancak herkesin ortaya koyduğu kararlıkla mümkündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü kendine şiar edinmiş halkımız bu yapıya geçit vermemiştir ve demokrasi destanı yazmıştır. Millettin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu direnişe yön vermiştir. Halkın inancıyla tankların, uçakların önüne siper olmuştur. Bu milletin ferdi olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Öylesine bir direnişin örneği yok. Asım’ın nesli namusunu çiğnetmedi şükürler olsun” dedi. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden beyitler okuyan Prof. Dr. Hülagü, tüm şehitleri tekrar rahmet ve minnet ile andığını söyleyerek sözlerini tamamladı.

“DİK DURACAĞIZ, UYANIK OLACAĞIZ”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da hain darbe girişiminin dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığını kaydetti. FETÖ’nün yönlendirilmesiyle sadece devlete, hükümete değil millete karşı bir darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Vali Aktaş, “Milletin parasıyla alınan uçaklar, tanklar milletin üzerine sürülmüştür. Milletimizin buna cevabı kuvvetli olmuştur. İnsanlarımız tankların üzerine çıkarak geçit vermemiştir. Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle, halkımız da meydanlara sahip çıkmıştır. Darbe püskürtülmüştür. Bugün o gece meydanlarda olan halkımız yine burada. Askerimiz de burada. Polisimiz de jandarmamız da 9 yıl önce olduğu gibi meydanlarda. Yarın da burada olacaklar. İçimizdeki hain terör örgütünü temizledikçe gücümüz artmaktadır. Sözü dinlenir, bir ülke olmuştur. Bu içimizdeki hainleri temizledikçe enerjimizi teknolojiye verdik. Gençler, analar, babalar bunu hiçbir zaman unutmayacaklar. O yüzden gençler dik duracağız uyanık kuracağız. Kenetlenerek bu memlekete sahip çıkacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muhtaç oldunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN HALKA SESLENİŞİ YAYINLANDI

Protokol konuşmaları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabı canlı olarak yayınlandı.

450 BİN ADET YASİN-İ ŞERİFİN DUASI YAPILDI

Özel anma töreninde gelenek haline gelen, “Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” kapsamında şehitler için okunan 450 bin adet Yasin-i Şerif’in duası yapıldı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Özel anma gecesinde geleneksel sancak teslimi ve selamlaşma gerçekleştirildi. Milli sporcular ellerindeki sancakla sahneye gelerek al yıldızlı bayrağı Vali Aktaş’a teslim etti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN MUHTEŞEM ANMA TÖRENİ

Milli İrade Meydanı’nda kurulan özel sahnede muhteşem sahne gösterileri ve teatral anlatımlarla 15 Temmuz direniş ruhunu yeniden canlandırıldı. Bu yılki temayla aynı adı taşıyan “Kardan Aydınlık” gösterisi izleyenler tarafından alkışlarla karşılandı. Ayrıca birbirinden kıymetli sanatçılar anlamlı gecede sahne aldı. Grup Yürüyüş, Hadi Duran ve Müezzin Ekibi, İsmail Altunsaray, Eşref Ziya Terzi ve KBB Mehter Takımı, türkü ve ağıtlarla geceye anlam kattı.

VATAN MARŞI İLK KEZ SESLENDİRİLDİ

Kocaeli Mehteran Takımı’nda görevli Metin Yeşilbakan’a ait olan “Vatan Marşı” da ilk kez burada seslendirildi. Milletin direniş, kararlılık ve vatan sevgisini notalara döken marş vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Anlamlı gece tüm Kocaeli camilerinden eş zamanlı olarak verilen salalarla sona erdi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN SELALAR OKUNDU

Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Kocaeli’ndeki tüm camilerden eş zamanlı selalar okundu. Tören, selaların okunması ve yapılan dualarla sona erdi.



(Ömer İLGEÇ)