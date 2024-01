4 AYDA BİN 240 YENİ ÜYE

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve teşkilatı, 4 ayda bin 240 yeni üye yaparak Kocaeli protokolünden tam not aldı. Tüm teşkilat üyelerine büyük azminden ötürü teşekkür eden AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, “Darıca’da seçimiz kazanmak gibi bir derdimiz yok, kazanacağız” dedi.

AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı 55. Genişletilmiş Danışma Toplantısı, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hınca hınç dolan salonda protokol de adeta oturacak yer bulamadı. Toplantıya; AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, AK Parti MKYK üyeleri İlyas Şeker ve Davut Coşkun Siviloğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, çevre ilçelerin AK Parti ilçe başkanları, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan, AK Parti Darıca Belediye Başkan Aday Adayları Ufuk Acay ve Ahmet Hakan Hocaoğlu, meclis üyeleri, sandık başkanları, meclis üyesi aday adayları ve teşkilat mensupları katıldı. AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı 55. Genişletilmiş İstişare Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Toplantının Divan Başkanlığını Siyasi Hukuki İşler Başkanı Sadık Öztürk, Divan üyeliklerini ise Yasemin Civek, Faruk Muslu ve Kezban Ünlü yaptı.

“BİN 240 YENİ ÜYEMİZ HAYIRLI OLSUN”

Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar yaptı. Şakar konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sözlerime başlamadan önce, kısa süre önce vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan askerlerimize, yakın zamanda gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza, Filistin’de İsrail zulmüyle haksız bir şekilde şehit edilen Müslüman din kardeşlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Geçmişten, günümüze partimizde görev almış ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, mahalle başkanlarımız ve yönetimlerine teşekkürü borç biliyor, rahmeti rahmana kavuşanlara Allah’tan rahmet diliyorum. 4 aylık kısa süre içerisinde sahada derneklerimizle, vakıflarımızla, kıymetli Darıcalı hemşehrilerimizle bir arada olmaktan istişare etmekten hiçbir zaman geri durmadık. Masa başı siyaset yapmayı kendimizde bir seçenek olarak hiçbir zaman görmedik. Bütün kademelerimizle sahada, derdi olanla dertlenen, mutluluklara ortak olan her daim yan yana halk ile beraber olmayı tercih ettik ve Allah’ın izniyle bu böyle olmaya devam edecektir. Göreve geldiğimiz 12 Eylül 2023 tarihi itibariyle öncelikle teşkilat yapılanmalarımızı tamamladıktan sonra, il başkanlığımızın talimatları doğrultusunda üye çalışmalarımıza hız verdik ailemize katılım sağlayan bin 240 yeni üyemiz de bu çalışmalarımızın meyvesidir.

“EN BÜYÜK DESTEK DARICA’DAN GELECEK”

Yalnızca aralık ayında 900 yeni üye yaparak büyük bir başarı elden eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürü borç biliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tevazu, samimiyet, gayret sözleriyle sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayana dek genel başkanımız cumhurbaşkanımızı, il başkanımızı Darıca’da en iyi şekilde temsil etmek ve bu mukaddes davada Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığına laik olabilme arzusuyla var gücümüzle değil, tüm gücümüzle 31 Mart yerel seçimlerinde en büyük desteğin geçmişte olduğu gibi bugünde Darıca’dan geleceğini beyan ediyoruz. Bu davaya gönül vermiş her bir dava arkadaşımla gurur duyuyorum. Milletimizle beraber dün olduğundan daha fazla bir inançla, daha fazla gayretle ve daha büyük bir kararlılıkla cumhurbaşkanımız, genel başkanımız, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında her daim saf tutacağız. Her daim hemşerilerimizle el ele, gönül gönüle olmaya özen gösteriyoruz. Gerek büyükşehirimizle, gerek belediyemizle gerekse de teşkilatımızla ilçemiz için çok değerli projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Değerli başkanım bizim gideceğimiz çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz ve yapacak çok işimiz var. Dolayısıyla bu kadrolara çalışmak ve gayret etmek yakışır. Bu kadrolara il başkanımızın yanında, cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmak yakışır. 31 Mart hedefimize giden yolda birlik, beraberlik ve kardeşlik şarkılarını her zamankinden daha gür sesle söyleyeceğiz. Her gün azmini ve inancını yeni baştan tazeleyen Darıca teşkilatları olarak 31 Mart hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz.

“DARICA’DA SEÇİMİZ KAZANMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK, KAZANACAĞIZ”

Henüz 6 ay önce ülkemize sunulan Cumhurbaşkanı adayını kendi partilerine genel başkan olarak dahi laik görmeyen zihniyetlere karşı hamdolsun Darıca’da seçim kazanmak gibi bir derdimiz yok inşallah. En yüksek oy ile Cumhur İttifakımız ile birlikte ‘halka hizmet, hakka hizmettir’ anlayışını yeniden Darıca’da hakim kılacağız. Cumhurbaşkanımıza ve il başkanımıza sözümüz var. Rabbim verdiğimiz sözü hakkıyla yerine getirmeyi nasip eder inşallah. Sözlerime son verirken desteklerini ve güvenlerini hiçbir zaman eksik etmeyen kıymetli il başkanıma, Darıca’da yaptığı sayısız hizmet ile gönüllere taht kuran büyükşehir belediye başkanımıza, her anımızda yanımızda olmaya gayret gösteren kıymetli belediye başkanımıza, bugün sahada yeniden alevlenen birlik ve beraberlik ateşinde yapmış oldukları çalışmalarla büyük payı olan ilçe yöneticilerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımız ve yönetimlerine meclis üyelerimize teşekkür ediyor gerçekleştirilen toplantımızın hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

“31 MART’IN AYAK SESLERİ!”

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’ın ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptı. Bıyık, “4 buçuk yıl önce sizlerle beraber bu yola çıktığımızda sizlere söz vermiştik. Ankara’da milletvekillerimiz, Kocaeli’de büyükşehir belediyemiz gerçekten bir sürü iş yaptık. Ne kadar eser yaparsak yapalım, asıl olan gönül belediyeciliği. Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyesi de oydu. Biz de değerli ilçe başkanımızla birlikte, geçmiş dönem ilçe başkanımızla birlikte de sahada var gücümüzle çalıştık. Vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü günlerinde yanlarında olduk. Sahada gayretle çaba sarf ediyoruz. Hizmet anlamında elhamdülillah kentimizin bilmediğimiz problemi yok. Bildiğimiz problemlerimiz için de yol haritamız var. Onları da inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın öncülüğünde çözeceğiz. Rabbim birliğimizi bozmasın. Ben teşkilatımıza özellikle teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 ayda bin 240 üye kazandırmak da 31 Mart’ın ayak sesleridir. Bize düşen birlik ve beraberliktir. Bize düşen Cumhur İttifakı adayının Darıca’da belediye başkanı olmasıdır. İsminin bir kıymeti yok. Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. Yeter ki Cumhurbaşkanımızın yüzünde bir tebessüm olsun. Bizim gayemiz bu. Siyasetteki varlık sebebim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Buradan Filistin’de yaşananları en yüksek tonda lanetliyorum. Lanet olası o İsrail’i Rabbim kahretsin. 12 şehidimiz var, en son Sakarya’da yaşanan kaza… Geçtiğimiz hafta gerçekten yüreğimiz yandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kazada da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlara başsağlığı diliyorum” dedi.

“KOCAELİ’DE 13-0’I TEKRAR YAPACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuştu. Büyükakın, “Birçok şey yapıldı Darıca’ya. Sizden bir emanet aldık ve bu emaneti hakkıyla teslim edilmesi için durmadan çalışmaya devam ettik. Öncelikle bu kadar zaman zarfında bizlere nasip olmasına öncülük eden sizlersiniz. Sizlerden helallik istiyorum. Hanım kardeşlerimiz işlerini, eşlerini bırakıyor, bizlere destek oluyorlar. Siz hakkınızı helal etmezseniz bizim işimiz gerçekten zor. Tüm teşkilatımızdan ayrı ayrı helallik istiyorum. Biz biliyoruz ki teşkilat yoksa bütün başkanlar, vekiller ve temsil makamında oturan herkes köksüz bir ağaca benzer. Kendi başına hiç kimse vazgeçilmez değildir. Onun için teşkilatımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Darıca’ya hakikaten güzel işler yapıldı. Geçtiğimiz seçimlerde de Cumhurbaşkanımızın dünyaya tekrar liderlik yapması büyük bir gayret sarf etti teşkilatımız. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı hızla yol yürümeye devam edeceğiz. Daha büyük bir vizyonla Kocaeli’de 13-0’ı tekrar yapacağız. Buradan Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği göndereceğiz. Sizlerle yol yürümekten büyük bir gurur duyuyorum” açıklamasında bulundu.

“31 MART’TA 28 MAYIS’IN SAĞLAMASINI YAPACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman konuştu. Yaman, “Bir klasik bir siyasi parti değiliz. Bizim derdimiz, davamız büyük. Biz bir medeniyet hareketiyiz. Bizim için mevkilerin makamların hiçbir önemi yoktur. Bu milletin kader anlarından biri 14 ve 28 Mayıs seçimleridir. Bu seçimlerde verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Amma tarihin en önemli tercihlerinden birini yaptığımız 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin bir sağlamasını yapacağız 31 Mart’ta. Onun için özellikle kapı kapı çalışacağız. Recep Tayyip Erdoğan’ın davasını, sevgisini iyi anlatacağız. Yaklaşmakta olan seçimlerde aday adayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Belediye başkanlarımız görevlerinin başında, ama bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı her birine özellikle de model belediye başkanlığı yapan ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin toplamından daha fazla yatırım yapan Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ederim. İlçelerimizde tarih yazan ilçe belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA 13’TE 13 SÖZÜ VERDİM”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus konuştu. Talus, “Zor bir yılı geride bıraktık. Seçim öncesi ilçe danışmalarımızın ilkini yapıyoruz bugün. 16 Ocak’a kadar bütün ilçe danışmalarımızı bitireceğiz. Özellikle 12 Eylül’den beri ilçe başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum. Darıca teşkilatı olarak bin 240 yeni üye kardeşimizi Darıca teşkilatına kazandırdılar. Kocaeli teşkilatı olarak uyumlu olarak süreci geçireceğiz. Aday adaylığı sürecinde Kocaeli’de birlik beraberlik içinde götürüyoruz. Sonuçta herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Önemli olan davamız. Geçtiğimiz ay Ankara’ya gittik ve orada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir söz verdi. ‘Cumhurbaşkanım inşallah 13’te 13 yapacağız’ dedi. Aslında baktığınızda Cumhur İttifakı olarak biz öndeyiz. Önemli olan birlik, beraberliğimizi korumamız. Özellikle de Cumhur İttifakı olarak haftalık olarak il başkanlarımız ile görüşüyoruz. Cumhur İttifakı olarak sahada olacağız. Kocaeli’de bir olmamız gerekiyor, bir olacağız, diri olmamız gerekiyor, diri olacağız. Darıca hazır mıyız?” dedi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus’un ardından AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker konuştu. Şeker, “Darıca bizi her zaman bizi mutlu eden bir ilçe oldu. Bu seçimler önemli. Mayıs ayındaki seçimleri yüzümüzün akıyla tamamladık. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta da yerel yönetimlerle ilgili seçimleri 2014’te olduğu gibi Kocaeli’de 13-0 olarak tamamlayacağız. Kocaeli teşkilatlarımız buna hazır. İlçe başkanımıza kısa sürede böyle mükemmel bir organizasyon yaptığı için, Köksal başkanıma çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.