VALİ AKTAŞ, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMINA KATILDI

İnancın, fedakârlığın ve azmin sembolü olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen program öncesinde Vali Aktaş,fuaye alanında, İzmit Atılım Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini gezerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, Öğretmen Üsteğmen Samet Aydoğan tarafından gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca ödül töreni düzenlendi.



İl genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri; Vali Aktaş’ın yanı sıra Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş tarafından takdim edildi.

Programda, İzmit Atılım Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı “Kınalı Kuzular” adlı oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Anma programı, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.



Programa ayrıca; Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Baro Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar, Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.