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BÖLGEMİZİN GURURU DARICA TENİS KULÜBÜNDEN DÖRT KUPA DAHA ….

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 29-02 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbulda düzenlenen 18 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası sona erdi. Darıca Tenis Kulübü sporcuları tek kızlarda Defne Özel finalist oldu.

BÖLGEMİZİN GURURU DARICA TENİS KULÜBÜNDEN DÖRT KUPA DAHA ….

05 Şubat 2024 Pazartesi 20:55

Çift Erkeklerde Emirhan Bulut partneri Bartu Arslan ile Şampiyon oldu.Ayrıca çift kızlarda Defne Özel partneri Defne Akçay ile Finalist oldu.Kurucu- Baş Antrenör Şahin Beyazgül; emin adımlarla zirvede yerimizi almaya başladık , tüm sporcularımı başarılarından tebrik ederim , bize güvenen ve destek olan velilerimize teşekkür ederim dedi.Kurucu Halil BULUT; Darıca Tenis Kulübü olarak Planlı ve programlı çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık. Ulusal alanda başarılarımız artarak devam ediyor ve bu başarılarımız uluslararası turnuvalarda da yakalamak istiyoruz dedi.
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