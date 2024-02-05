BÖLGEMİZİN GURURU DARICA TENİS KULÜBÜNDEN DÖRT KUPA DAHA ….

05 Şubat 2024 Pazartesi 20:55
Çift Erkeklerde Emirhan Bulut partneri Bartu Arslan ile Şampiyon oldu.Ayrıca çift kızlarda Defne Özel partneri Defne Akçay ile Finalist oldu.Kurucu- Baş Antrenör Şahin Beyazgül; emin adımlarla zirvede yerimizi almaya başladık , tüm sporcularımı başarılarından tebrik ederim , bize güvenen ve destek olan velilerimize teşekkür ederim dedi.Kurucu Halil BULUT; Darıca Tenis Kulübü olarak Planlı ve programlı çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık. Ulusal alanda başarılarımız artarak devam ediyor ve bu başarılarımız uluslararası turnuvalarda da yakalamak istiyoruz dedi.
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