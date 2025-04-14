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Kalbimiz sahada, coşkumuz meydanda

Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig ateşini yakan Kocaelispor’un bugün Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçı İzmit Kent Meydanı’nda dev ekrandan yayınlayacak.

Kalbimiz sahada, coşkumuz meydanda

14 Nisan 2025 Pazartesi 10:33

 Trendyol Süper Lig yolunda Kocaelispor etrafında birleşen Büyükşehir Belediyesi, 14 Nisan Pazartesi (bugün) günü Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçı dev ekrandan yayınlayacak. Yeşil-Siyah sevdalıları, İzmit Kent Meydanı’nda ellerinde bayrak ve meşalelerle takımlarına destek verecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

 

TARAFTARIN BULUŞMA NOKTASI İZMİT KENT MEYDANI

Kocaelispor, 16 yıllık hasretin ardından Trendyol Süper Lig’e adım adım ilerliyor. Bu tarihi yürüyüşte en büyük destek hiç kuşkusuz yeşil-siyahlı renklere gönül veren taraftarından geliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda oynanan Bandırma ve Adanaspor maçlarını İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu dev ekrandan yayınlamıştı. İç sahadaki Yeni Malatya maçını da daha önceki haftalarda alınan seyircisiz oynama cezası nedeniyle dev ekrandan yayınlayacak olan Büyükşehir, taraftarın stat atmosferinde maçı izlemesi için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde sürdürülen bu organizasyon, şehrin dört bir yanındaki futbolseverleri tek yürek olmaya davet ediyor. Mücadele 14 Nisan Pazartesi (bugün) günü saat 20.00’de başlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

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