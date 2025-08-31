Gebze’de 30 Ağustos Coşkusu

Gebze’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nün 103. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliklerin ana teması bu yıl “Gebzeli Çocuklar Şanlı Zaferi Kutluyor” oldu.

Kutlamalar, sabah saatlerinde Gebze Kent Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, Gebze Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Kadir Coşkun, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile öğrenciler törende hazır bulundu.

ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ

Çelenk sunumunun ardından protokol üyeleri Gebze Şehitliği’ni ziyaret ederek dualar etti, şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı ve şehit aileleriyle sohbet etti. Günün ilerleyen saatlerinde Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit makamında tebrikleri kabul etti.

Coşkulu kutlamalar ise Kent Meydanı’nda devam etti. Çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda, Şef Ünal Dursun yönetimindeki GESMEK korosu konser verdi. Finalde ise meydanda açık hava sinema gösterimi gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIMIZI KUTLAMARA PAYDAŞ ETMEK İSTEDİK

Etkinlikte konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu yılki kutlamaların anlamına dikkat çekerek şunları söyledi:“30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Genç Cumhuriyetimizin 103 yıl önceki varoluş destanını daha yakından hissetsinler, o duyguyu bizzat yaşasınlar diye çocuklarımızı 30 Ağustos’un paydaşı yapmak istedik. Bu yıl 30 Ağustos’u ‘Gebzeli Çocuklar Şanlı Zaferi Kutluyor’ temasıyla icra ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise konuşmasında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaparak, “Dün büyük devletleri dize getiren Türk milleti bugün de aynı azim ve kararlılıktadır. Türk milleti koşul ne olursa olsun teslim olmadı, olmayacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Kent Meydanı’ndaki kutlamalar, Gebzeli çocukların coşkusu ve katılımıyla unutulmaz bir gün olarak tarihe geçti.



(Erkan ERENLER)