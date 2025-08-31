Meydanda “Zafer” coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyük Zaferin 103. Yıldönümü’nü İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen Fettah Can konseri ile kutladı. On binlerce Kocaelili’nin katıldığı ve coşkunun bir an olsun eksilmediği konserde Kocaeli tek yürek oldu, büyük zaferi birlikte kutladı.

MİLLİ İRADE'DE COŞKULU GECE

Türk milletinin tarih sayfasındaki en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de coşkuyla kutlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı üç güne yaydığı etkinliklerle kutlarken, zaferi taçlandıracak organizasyonunu 30 Ağustos akşamında düzenlediği Fettah Can konseri ile gerçekleştirdi. İzmit Milli İrade Meydanı’nı dolduran on binlerce Kocaelili, Fettah Can'ın şarkılarıyla zaferi coşkuyla kutladı. Türk bayraklarının dalgalandığı Milli İrade Meydanı’ndan birlik ve beraberlik görüntüleri eşliğinde zafer şarkıları yükseldi.

YER YERİNDEN OYNADI

Kocaelililer konser saatinden önce Milli İrade Meydanı’nı doldurmaya başladı. Aynı gün oynanan Kocaelispor-Kayserispor maçı nedeniyle ve Kocaelispor taraftarının ricasıyla konser, yarım saat geç başladı. Saatler 21.30’u gösterdiğinde Milli İrade Meydanı’nda adeta yer yerinden oynadı. Sahneye koşarak çıkan sevilen sanatçı Fettah Can, “Sen en çok aşksın” şarkısıyla konserine başladı.

FETTAH CAN’DAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaelililerin Zafer Bayramı’nı kutlayan Fettah Can,

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kendisini sevenleriyle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

EN GÜZEL ŞARKILAR ZAFER BAYRAMI İÇİN

Fettah Can, 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde kendi bestelerinin yanı sıra birbirinden güzel şarkıları da seslendirdi. Zafer coşkusuna coşku katan şarkılara Milli İrade Meydanı’nı dolduran on binlerce Kocaelili eşlik etti.

BERNA ABİŞ’TEN ZAFER KUTLAMASI

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, sahneye gelerek Fettah Can’a teşekkür çiçeği takdim etti. Kocaelililerin Zafer Bayramını kutlayan Abiş, “Sizlere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ın selamlarını getirdim. Bugün burada harika bir kalabalık ile beraberiz. Tüm Kocaeli burada. Hoş geldiniz. Hepimizin zafer bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatana canlarını veren tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Zaferimiz kutlu olsun” dedi. Abiş, bu anlamlı gecede kendileriyle birlikte olan ve en güzel şarkılarını seslendiren Fettah Can’a da teşekkür etti.

ON BİNLER MİLLİ İRADE MEYDANINI DOLDURDU

Büyükşehir’in düzenlediği konserle Zafer Bayramı coşkusu doruğa çıktı. Birlik ve beraberliğin Kocaeli’deki simgesi olan Milli İrade Meydanı 30 Ağustos Zafer Bayramı konseriyle tarihi günlerinden birini daha yaşadı. On binlerce Kocaelili tek yürek ve tek bayrak altında Büyük Zaferin 103. yıldönümünü gönüllerince kutladı.



(Erkan ERENLER)