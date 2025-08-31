banner1183
Büyükşehir’le kırsal kesimde yol kalitesi artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallere de önemli hizmetler götürüyor. Köylerde bozuk yol bırakmayan ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına çözüm üreten Büyükşehir, yolların konfor ve güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.

31 Ağustos 2025 Pazar 09:35

 MAHALLELERDE ÜST DÜZEY ULAŞIM HİZMETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi altyapıdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar pek çok alanda vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sadece ilçe merkezlerinde değil, kırsal mahallelerde de bakım ve onarım çalışmalarına önem veren Büyükşehir, Körfez Himmetli Mahallesi merkez mevkiinde yol üstyapısını yenileyerek mahalle sakinlerine daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağladı.

 

10 BİN METREKARE PARKE, 2 BİN METRE BORDÜR
Büyükşehir ekipleri, çalışmalar kapsamında Himmetli Mahallesi’ne 10 bin metrekare parke taşı döşerken, 2 bin metre de bordür imalatı gerçekleştirdi. Kent genelinde altyapı yatırımları kadar üstyapıya da önemli bütçeler ayıran Büyükşehir Belediyesi, bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bu tür projeleri hız kesmeden sürdürüyor.

 

ASFALT SERİMİ VE YAMALAR YAPILDI
Körfez’in yanı sıra Kandıra, İzmit ve Derince ilçelerini kapsayan yol üstyapısı iyileştirme çalışmaları kapsamında Himmetli’deki parke ve bordür çalışmalarının yanı sıra asfalt serimi ve asfalt yama çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda bölge yolları hem estetik hem de teknik olarak daha sağlam bir yapıya kavuşturuldu.

(Erkan ERENLER)

