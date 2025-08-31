Büyükşehir’den ‘Zafer’ temalı engelsiz deniz festivali

BAYRAM VE FESTİVAL BİR ARADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 5. Engelsiz Deniz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Darıca Bayramoğlu Halk Plajı’nda gerçekleşen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, ilerleyen dakikalarda yerini mutluluğa bıraktı.

BAYRAMOĞLU HALK PLAJI’NDA NEŞELİ ANLAR

Her alanda özel gereksinimli vatandaşları sosyal yaşamın içerisinde tutmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Deniz Festivali’nin 5’incisini Darıca Bayramoğlu Halk Plajı’nda gerçekleştirdi. Festivale 12 ilçede faaliyet gösteren derneklerden çok sayıda özel gereksinimli vatandaş ve aileleri yer aldı. Festivalin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin yıl dönümüne denk gelmesi coşku ve heyecanı daha da artırdı.

AİLE YILINA ÖZEL ETKİNLİK

Engelli dostu belediyecilik anlayışını perçinleyen Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyleri sosyal yaşamın içerisine katmaya devam ediyor. Büyükşehir ile her alanda aktif şekilde vakit geçiren engelli bireyler, yaz bitmeden deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. “2025 Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri için unutulmaz bir gün olarak kayıtlara geçti.

GÜVENLE VAKİT GEÇİRDİLER

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen festivalde cankurtaranlar, yüzme eğitmenleri ve profesyonel su sporu eğitmenlerinden oluşan geniş bir ekip görev yaptı. Böylece engelli bireyler ve ailelerinin gün boyu güvenle vakit geçirmesi sağlandı. Güvenli ve kontrollü bir şekilde denizin keyfini çıkaran katılımcılar, engelsiz hale getirilen plajda korkusuzca vakit geçirdi.

HEYECAN VE COŞKU GÜN BOYU SÜRDÜ

Engelli bireyler ve aileleri, deniz etkinliklerinde jet ski, muz ve ringo, hamburger, kano turu, tekne turu, yüzme, deniz topu ile eğlenceli vakit geçirdi. Su oyunları, taş boyama, rozet, şapka tasarım, kalemlik boyama ve çim adam atölyelerinde eğlencenin doruğuna ulaşan katılımcılar yüz boyama ve balon etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Bu atölyeler ile sosyal, bilişsel, duygusal ve motor becerilerin gelişmesi, bağımsız yaşam becerilerinin artması ve topluma katılım desteklendi.

“KOCAELİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, festivalde yaptığı konuşmada, “30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiğimiz “Engelsiz Deniz Festivali’ni” büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Zafer, birlik ve inançla kazanılır. Bizler de bugün aynı inanç ve ruhla engelleri kaldırarak geleceğe ilerliyoruz. Bu organizasyon eşitlik, katılım birlikteliğin en önemli göstergesidir. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber tüm Kocaeli için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eder, başta Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

“ATALARIMIZ BİZE ENGEL TANIMAMAYI ÖĞRETTİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarak, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı biz de sizlerle birlikte Engelsiz Deniz Festivali ile buluşalım, birlikte olalım diye kutlamak istedik. Atalarımızdan tarih boyunca öğrendiğimiz yegane bir öğreti var ki; bizim atalarımız engel tanımıyor. Yapılamayan denilen işleri yapıyor, kazanılamaz denilen savaşları kazanıyor. Karadan gemileri yürütüyor, tüm Anadolu’dan düşmanları denize dökebiliyor. Bizler de o ataların evlatları olarak engel tanımayan ruhu kendimize geçmiş hissediyoruz” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ SİZLERSİNİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak engel tanımayan engelsiz bir şehir inşa ettiklerini ifade eden Abiş, “Burada en büyük desteğimiz siz engelli vatandaşlarımız ve aileleri, dernekler ve dernek başkanları oluyor. Eşit fırsatlar tanındığı vakit tüm engelli bireylerin aynı başarıyı gösterdiğini gördük. Bugün de bu anlam ve önem içerisinde 30 Ağustos’ta Engelsiz Deniz Festivali düzenledik. Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



