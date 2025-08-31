banner1183
Gebze Tatlıkuyu Vadisi Kent Parkı’na düzenli bakım

Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de 550 bin metrekarelik alanı kapsayan Tatlıkuyu Vadisi Kent Parkı’nda hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği park, düzenli bakım ve temizlik çalışmalarıyla daha da güzelleştiriliyor.

31 Ağustos 2025 Pazar 09:32

 UZAYAN ÇİMLER VE YABANİ OTLAR TEMİZLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Tatlıkuyu Vadisi Kent Parkı, düzenli bakım çalışmalarıyla daha da güzelleşiyor. 550 bin metrekarelik alanı kapsayan ve Gebzelilerin sıkça tercih ettiği parkta uzayan çimler biçilirken, yabani otlar da temizleniyor. Ayrıca tuvaletleri ve çöp kutuları köpüklü suyla yıkayarak kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçen Büyükşehir ekipleri, vatandaşların sağlığı için tüm detayları titizlikle göz önünde bulunduruyor.

 

RENGÂRENK ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Büyükşehir Belediyesi, parkı estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla alanda şu ana kadar 32 bin 320 adet çiçek dikti. Park, sadece yeşil alanlarıyla değil, aynı zamanda rengârenk çiçekleriyle de ziyaretçilerine huzur dolu bir ortam sunuyor.

 

SPOR VE DİNLENME ALANLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Gebze Tatlıkuyu Vadisi Kent Parkı; futbol, tenis ve basketbol sahalarıyla sporseverlerin de uğrak noktası hâline geldi. Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği oyun alanları, doğayla iç içe piknik yapmak isteyenler için piknik masaları, barbeküler ve otopark gibi donatılar da parkta yer alıyor.

 

GEBZELİLERİN NEFES ALDIĞI ADRES

Tatlıkuyu Vadisi Kent Parkı, hem spor yapmak hem de dinlenmek isteyen vatandaşlar için adeta bir cazibe merkezi konumunda. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu değerli alanı düzenli bakım ve yenilemelerle daha konforlu ve temiz tutmaya devam ediyor.

(Erkan ERENLER)

