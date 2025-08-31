banner1183
GENEL:
Tır ve kamyonlar için yasak başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden Başiskele Kavşak Projesi sırasında trafik akışını kontrol etmek, oluşabilecek sorunların önüne geçmek için uygulayacağı bir dizi yeni kurallardan ilki yarın devreye giriyor. Trafiğin en yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde D-130 karayolu Yeniköy ve Yuvacık sapağı arasındaki bölüme tır ve kamyonların giriş yasağı yarın (1 Eylül Pazartesi) başlıyor.

31 Ağustos 2025 Pazar 11:15

 HANGİ SAATLERDE YASAK OLACAK?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı’ndaki çalışmalar devam ederken trafik yoğunluğunu azaltmak için bir dizi kararlar aldı. Adeta açık kalp ameliyatının gerçekleşeceği bölgede trafiğin sorunsuz ilerlemesi adına olağanüstü önlemler alındı. Bu önlemlerin ilki, yarın (01 Eylül Pazartesi) başlıyor. Buna göre 07.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında D-130 Karayolu’nun Yeniköy ile Yuvacık Kavşağı arasındaki bölümüne kamyon ve tır gibi ağır vasıtalar giremeyecek.

 

UYARI AFİŞLERİ ASILDI

Büyükşehir Belediyesi, bu araçları kullanan sürücülerin mağdur olmaması için gerekli tüm çalışmaları tamamladı. D-100 Karayolu Eski Cezaevi mevkiinde(İzmit istikameti), MOBESKO mevkii(Sakarya-İzmit istikameti), Yalova Yolu Sanayi Batı Girişi(İzmit-Yalova istikameti), D-130 İhsaniye mevkii(Yalova-İzmit istikameti) ve Ereğli mevkiindeki(Yalova-İzmit istikameti) billboardlarda yasakla ilgili bilgilendirme ve uyarı afişleri asıldı. Afişler, yasak kararı kalkana kadar, yaklaşık bir yıl bu bölgelerde asılı kalacak.

 

ARAÇLAR İÇİN ÖZEL PARK ALANI

Yasakla ilgili tek bilgilendirme, afişlerle sınırlı değil. Bölgedeki nakliye kooperatifleri ile irtibata geçen Büyükşehir Belediyesi, Video Mesaj Sistemi(VMS) ve SMS’ler aracılığı ile ağır vasıta sürücülerine bilgilendirmede bulundu. Ayrıca Hayat Kimya Fabrikası’nın hemen yanındaki Büyükşehir’e ait 20 dönümlük alan, bu araçların park edebilmesi için yeniden düzenlendi. Ayrıca yasağa uymayan sürücülere, D-130’un her iki tarafına konuşlandırılacak ekipler vasıtasıyla anında müdahale edilerek, bu park alanına getirilecek. Araçlar yasak saatleri boyunca bu alanda bekletilecekler.

 

VAPUR VE OTOBÜS SEFERLERİ ARTIRILACAK

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı’ndaki çalışmalar devam ederken diğer önlemleri de önümüzdeki günlerde peş peşe hayata geçirecek. Özellikle vatandaşları toplu taşıma araçlarına yönlendirmek ve D-130’daki bireysel araç yoğunluğu azaltmak isteyen yetkililer, Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel’den İzmit’e direkt vapur seferleri oluşturacak, normal seferlerin sayısını artıracak. Vapur ücretleri 16 TL’ye indirilecek, İzmit İskelesi’nden de 1 TL’ye şehir içi ring servisi olan 41Ç otobüs seferleri devrede olacak. İskelelerdeki otoparklar da park et-devam et sistemi ile ücretsiz yapılacak. Diğer bir ifadeyle Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel’den vapurla İzmit şehir merkezine ulaşım sadece 17 TL(16+1) olacak. Öte yandan; Karamürsel, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, İhsaniye, Hisareyn, Yeniköy, Bahçecik ve Karşıyaka’dan gelecek belediye otobüslerine ek seferler konulacak. Seymen Tüneli-Hürriyet Caddesi-Mahmut Çavuş Caddesi-Yunus Emre Caddesi-Pasinler Caddesi-Hoca Ahmet Yesevi Caddesi-Yuvacık Kavşağı güzergahı da alternatif güzergah olarak devreye alınacak.

(Erkan ERENLER)

