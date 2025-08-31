banner1183
GENEL:
Kocaeli Büyükşehir, 472 muhtarı tek tek dinledi

Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli genelinde 472 muhtarın katılımıyla düzenlediği “Muhtar Buluşmaları” tamamlandı. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban’ın bizzat katılım sağladığı toplantılar son derece verimli geçti.  Muhtarlara yapılan hizmetler hakkında bilgi verilirken, yeni dönemde yapılması planlanan hizmetler de masaya yatırıldı.

31 Ağustos 2025 Pazar 09:32

 BALABAN EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Muhtar Buluşmaları” sona erdi. İl genelindeki 472 mahalle muhtarıyla birebir görüşme gerçekleştirilerek talep ve öneriler dinlendi, mahallelere yapılan hizmetler istişare edildi. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantılar, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen buluşmalarda, muhtarlara yapılan hizmetler hakkında bilgi verilirken, yeni dönemde yapılması planlanan hizmetlerde masaya yatırıldı.

 

HİZMETTE ORTAKLIK VURGUSU

Toplantılarda, muhtarların mahallelerdeki ihtiyaçları “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden iletmeye devam ettiği, bu taleplerin hızlı ve ekonomik şekilde çözüme kavuşturulduğu vurgulandı. Ayrıca kırsal kalkınma projeleri, çiftçilere verilen destekler ve üretimi artırmaya yönelik çalışmalar muhtarlara aktarıldı. Mahallelerine yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Başkan Büyükakın ve ekibine teşekkür ederek buluşmaların verimli geçtiğini ifade etti.

 

472 MUHTARIN TAMAMI DAVET EDİLDİ

Bu yılki program kapsamında Kocaeli genelindeki 472 mahalle muhtarının tamamı toplantıya davet edilerek birebir görüşme gerçekleştirildi. Muhtarların taleplerinin öncelik sırasına göre değerlendirilerek çözüm için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Muhtarlarla işbirliğini sürdüren Büyükşehir, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hizmetleri hızla vatandaşlara ulaştırmaya devam edecek.

(Erkan ERENLER)

