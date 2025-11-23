Bilişim Fuarı’nda güncel teknolojiler masaya yatırıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, sektör profesyonellerinin gün boyu gerçekleştirdiği panel ve sunumlarla siber güvenlikten dijital ikiz teknolojilerine kadar birçok güncel konuyu katılımcılarla buluşturarak yoğun ilgi görüyor.

PROFESYONELLER TEKNOLOJİ SAHNESİNDE BULUŞTU

Bilişim sektörünün profesyonellerini bir araya getiren Kocaeli Bilişim Fuarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ikinci güne ‘merhaba’ dedi. Gün boyu süren paneller, oturumlar ve sunumlarda uzman sektör temsilcileri başta gençler olmak üzere hedef kitlelerine ulaştı. Bir teknoloji sahnesine dönüşen Kocaeli Kongre Merkezi’nde markaların yazılım, altyapı ve teknolojilerinin bilinmeyen yönleri konuşuldu.

SİBER GÜVENLİK TEHDİTLERİ KOCAELİ’DE KONUŞULDU

Selim Sırrı Paşa Salonu’nda gün boyu gerçekleştirilen kapsamlı oturumlarla teknoloji dünyasının güncel başlıkları ele alındı. ESET İş Geliştirme Müdürü Hakan Ünlü, siber güvenlik tehditlerinin artan çeşitliliğine dikkat çekerek, işletmeler için yeni nesil koruma çözümlerini anlattı. Ardından DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay tarafından “KOBİ’lerde Bulut Teknolojisi ve ERP Kullanımı” başlığı altında bulut tabanlı sistemlerin dijital dönüşümdeki rolü ve işletmelere sağladığı maliyet, verimlilik ve esneklik avantajları gündeme taşındı.

KENT TEKNOLOJİLERİNDE DİJİTAL İKİZ DÖNEMİ

Fuarın ilgi çeken oturumlarından biri ise Netcad İş Geliştirme Direktörü Onur Palabıyık tarafından gerçekleştirilen sunum oldu. Katılımcılar, yeni kent rehberi, yapay zekâ destekli e-İmar çözümleri ve şehirlerin birebir modellenmesini sağlayan dijital ikiz teknolojileri hakkında detaylı bilgiler aldı. Günün devamında ise Qsoft Ürün Yöneticisi Kaan Pekercan, robotik süreç otomasyonunun iş akışlarını nasıl baştan sona insansız yürütebildiğini anlattı.

BİLİŞİM FUARI’NDA TEKNOLOJİK TRENDLER ELE ALINDI

Selim Sırrı Paşa Salonu son olarak Bilişim Sistemlerinde Güç Çözümleri başlıklı sunuma ev sahipliği yaptı. VISCO Elektrik Genel Müdürü Ömer Bulut, veri merkezleri ve kritik altyapılar için kesintisiz güç kaynakları, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularını ele aldı. Gün boyunca yoğun ilgi gören sunumlar ile katılımcılar, sektördeki son trendleri takip etme ve uzman isimler ile etkileşim kurma fırsatı buldu. Bilişim Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde özel oturum, panel ve sunumlar ile devam ediyor.





(Emre KAHRAMAN)