Kocaeli Bilişim Fuarı dijital dünyanın geleceğini şekillendiriyor; Yapay zekâ çağında kritik başlıklar ele alındı

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, Kongre Merkezi’nde doludizgin devam ediyor. Yapay zekânın sanattan e-ticarete, kamu desteklerinden siber güvenliğe uzanan etkilerini derinlemesine ele alan panel ve sunumlar, ziyaretçilere dopdolu bir gün yaşatıyor. Günün en yoğun katılımlı programı ise dijital çağın en kritik konusu olan “Yapay Zekâ Çağı’nda Siber Güvenlik” paneli oldu.

SİBER GÜVENLİK PANELİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, Oditron Teknoloji Kurucusu Serbülend Zeren ve KOÜ Teknopark Genel Müdürü Erçin Dinçer, dijital tehditlerin geldiği boyutu ve yapay zekânın siber güvenlikte üstlendiği rolü anlattı.

“YAPAY ZEKÂYLA İLETİŞİM ARTIK BİR DİL”

Siber güvenliğin tarihsel gelişimini anlatan Ayan, insan düşüncesinin hesaplanabilirliği fikrinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek şunları söyledi: “Teknoloji sizi anladığında mutlu oluyorsunuz, gerçeklik artıyor ancak bir noktadan sonra rahatsız edici gelebiliyor, buna tekinsiz vadi diyoruz. Yapay zekâyla iletişim artık bir dil. Herkesin kendi dil modelini oluşturması gerekiyor.”

“EN GÜÇLÜ SAVUNMA FARKINDALIK VE BİLGİ”

Siber güvenlik yolculuğunun sürekli değişen bir tehdit yapısına sahip olduğunu aktaran Zeren, “Bugünün dünyasında tehditlere karşı en büyük koruma; bilinç, okuma ve farkındalıktır. Toplumsal bilincin güçlenmesi gerekiyor” dedi.

“BEYAZ ŞAPKALI HACKERLAR BU ÇAĞIN İHTİYACI”

Siber savunma ve saldırı sistemlerinin asimetrik bir hâlde olduğunu vurgulayan Dinçer, yapay zekânın etik kurallarla şekillenmesi gerektiğini ifade ederek, “Bilgiye erişim kolaylaştı, gençlerin siber güvenlikte kariyer yapması artık daha mümkün. Bir hacker’ın en büyük silahı motivasyonudur. Gençlere tavsiyem, beyaz şapkalı hacker olun” açıklamasında bulundu.

KOBİ’LERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEKLERİ ANLATILDI

KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer,

“Kamu Destek ve Fonları: KOBİ’lere Yönelik Dijital Dönüşüm Programları” başlıklı sunumunda işletmelerin dönüşüm yolculuğunu hızlandıracak destek mekanizmalarını anlattı. Ustaömer, KOSGEB’in yeni dönem fonlarının özellikle dijitalleşen üretim süreçlerini hedeflediğini aktardı.

“YAPAY ZEKÂYI DÜŞÜNDÜRMEK” SUNUMUNA BÜYÜK İLGİ

Sanatçı ve eğitmen Bager Akbay, yapay zekânın yaratıcılıkla kurduğu ilişkiyi ele aldığı deneyim sunumunda, teknolojinin düşünme biçimlerini dönüştüren bir araç hâline geldiğini belirtti. Akbay, “Yapay zekâ artık sadece üreten değil, düşündüren bir partner” dedi.

E-TİCARETTE YAPAY ZEKÂNIN GÜCÜ; KUSURSUZ LOJİSTİK

HepsiJet CTO’su ve Hepsiburada AR-GE Direktörü Murat Özdemir,

“Akıllı Ticaret, Kusursuz Lojistik: Başrolde Yapay Zekâ” panelinde,

e-ticaret sektöründeki yapay zekâ uygulamalarının operasyonel hız, rota optimizasyonu ve müşteri memnuniyetine sağladığı katkıları aktardı.

KONUŞMACILARA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Program sonunda panel ve sunumlara katılan tüm konuşmacılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından plaket takdim edildi.

Fuar, gün boyunca yoğun katılım ve güçlü etkileşimle teknoloji meraklılarına dopdolu bir program sunmaya devam ediyor.





(Emre KAHRAMAN)