Yapay zekâ çağında tüm konular masaya yatırıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, gün boyunca birbirinden farklı temalarda gerçekleştirilen panel ve oturumlarla katılımcılara geniş bir perspektif sunuyor. Adli bilişim, medya, siber güvenlik ve yapay zekâ odaklı panellerde hem teknik hem toplumsal dönüşümler masaya yatırıldı.

“ALGORİTMALAR BİZE NE İZLEYECEĞİMİZİ SÖYLÜYOR”

Fuarın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise “Yeni Medya ve Yapay Zekâ” odaklı panel oldu. Medyanın yapay zekâyla değişen yüzü, içerik üretimindeki dönüşüm ve algoritmaların haberciliğe etkisi alanında uzman isimler tarafından çarpıcı örneklerle aktarıldı. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdil Sayımer’ın moderatörlüğünü yaptığı panlede yeni medya ve iletişim dünyasını mercek altına alındı. Konuşmacılar, dijitalleşmenin sektörü nasıl dönüştürdüğünü kendi deneyimleri üzerinden paylaştı.

“HIZLI İÇERİK KÜLTÜRÜ KALİTEYİ TEHDİT EDİYOR”

Çatpınar, içerik üretimindeki hızlı tüketime dikkat çekerek,“Eskiden içeriklerde bir derinlik vardı. Bugün ise sadece izlensin diye başlık üretiliyor. Yapay zekâ hızlı ve ucuz reklam üretiyor ama bu reklamların çoğu işe yaramıyor. Reklamcının farkı kültür, görgü ve deneyimdir; bunu makine veremez” dedi.

“HERKES KENDİ DÜNYASINA UYGUN HABER GÖRÜYOR”

Yeni nesil habercilikte algoritmaların belirleyici olduğunu söyleyen Ormanlı, “TikTok ve Instagram’da aynı haber aynı kitleye hitap etmiyor. Yapay zekâ kişiye özel haber akışı oluşturuyor. Bu hem fırsat hem büyük risk. Çünkü manipülasyon ihtimali artıyor” ifadelerini kullandı.

“LİNKEDIN’DE ROBOT İÇERİKLER İTİBAR KAYBETTİRİYOR”

Samur, iş dünyasında yapay zekânın bilinçsiz kullanımının önemli sorunlara yol açtığını belirterek, “Herkes yapay zekâyla içerik üretiyor ama özgünlük yok. Bu robotik içerikler itibarınızı düşürür. LinkedIn bir itibar mecrasıdır, uzman olmadığınız konuda içerik üretmeyin” uyarısında bulundu.

“PANZEHİR NİTELİKLİ İÇERİKTİR”

Çiftçi, medya tüketiminin algoritmalara teslim olduğunu söyleyerek şunları vurguladı; “Sosyal medya artık ‘tavsiye medyasına’ dönüştü. Ne izleyeceğimize algoritma karar veriyor. Bu yalnızlaştırıyor ve odaklanmayı öldürüyor. Panzehir nitelikli içeriktir. 15 saniyelik videoya değil, iki saatlik kaliteli bir filme dönmektir.”

YAPAY ZEKÂ VE KRİPTO VARLIKLAR MASADA

Prof. Dr. Yaşar Becerikli’nin moderatörlüğünü yaptığı panele ise adli bilişim uzmanları katıldı. Delil inceleme süreçleri, yapay zekânın sağladığı hız ve kripto varlıkların adli takip yöntemleri anlatıldı.TÜBİTAK Bilgem’den Çağrı Eroğlu, “Her işlem dijital iz bırakır. Bilgisayarda yaptığınız her işlem kaydedilir. Sistemlerin güvenliği için uzman desteği alınması şarttır” İfadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA İŞ GÜCÜNÜ AZALTIYOR

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Şimşek, yapay zekânın binlerce görüntüyü saniyeler içinde tasnif ettiğine vurgu yaparak, adli bilişimde yapay zekânın iş yükünü dramatik biçimde azalttığını belirtti. Jandarma Kriminal’de görevli Zafer Özkara ise, kripto varlık incelemesinin yeni bir uzmanlık alanı olduğunu söyledi. Özkara, sıcak-soğuk cüzdanların güvenlik farklarını anlatarak, kripto para adli incelemelerinin yaygınlaştığını ifade etti.

SANDALCI’DAN PLAKET TAKDİMİ

Programın sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Murat Sandalcı, panelistlere katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.





